Тимошенко письменно пообещала вернуть Донбасс и Крым Украине

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко дала письменное обязательство вернуть Крым и Донбасс в состав Украины в случае победы на выборах 31 марта. Об этом лидер партии «Батькивщина» заявила на пресс-конференции в Киеве.

«Как кандидат в президенты я решила взять письменные обязательства перед украинцами. После избрания президентом каждый избиратель сможет проверить и контролировать эти обязательства, которые брал на себя кандидат. Мы не обещаем окончания войны за две недели, потому что мы ответственные политики. Но то, что мы абсолютно точно установим мир на всей территории Украины, в этом сомнений нет. Донбасс и Крым будут возвращены», — заявила она. Также Тимошенко пообещала отменить неприкосновенность депутатов, ввести в стране бесплатное образование и снизить проценты по кредитам для молодых семей. Порошенко снова собрался в президенты. Среди его соперников — Тимошенко, квнщик и экс-глава СБУ Если обещания не удастся выполнить, лидер «Батькивщины» готова будет покинуть свой пост. «Если я не выполню свое обязательство, я напишу заявление с должности президента и уйду. Потому что если мы не выполним все пункты этого лаконичного, четкого, понятного обязательства, нечего президенту делать на этой должности», — отметила Тимошенко.

При этом политик не сомневается в выполнении поставленной перед ее командой задачи. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.

ЦИК страны зарегистрировал 44 кандидата, позже один из них снял свою кандидатуру.