В ЛНР заявили о шести случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что силовики ВСУ в течение суток шесть раз обстреляли территорию ЛНР. Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона. «Обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлков городского типа Донецкий и Фрунзе, сёл Логвиново, Веселая Гора и Сокольники», — говорится в сообщении. Отмечается, что огонь вёлся из 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатомётов и стрелкового оружия. Ранее сообщалось, что в ЛНР задержали украинского военнослужащего.