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В ЛНР заявили о шести случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки 

RT на русском + ещё 47 47 минут назад
Фото: ТАСС
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что силовики ВСУ в течение суток шесть раз обстреляли территорию ЛНР.
Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлков городского типа Донецкий и Фрунзе, сёл Логвиново, Веселая Гора и Сокольники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что огонь вёлся из 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатомётов и стрелкового оружия.
Ранее сообщалось, что в ЛНР задержали украинского военнослужащего.
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