В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что силовики ВСУ в течение суток шесть раз обстреляли территорию ЛНР.
Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлков городского типа Донецкий и Фрунзе, сёл Логвиново, Веселая Гора и Сокольники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что огонь вёлся из 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатомётов и стрелкового оружия.
Ранее сообщалось, что в ЛНР задержали украинского военнослужащего.