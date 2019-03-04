Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР заявили о восьми случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки 

RT на русском + ещё 43 1 час назад
Фото: РИА Новости
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что силовики ВСУ в течение суток восемь раз обстреляли территорию ЛНР.
Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Обстрелам подверглись районы Первомайска, посёлков городского типа Донецкий и Каиново, сёл Калиновка, Желобок и Сокольники», — говорится в тексте.
Отмечается, что огонь вёлся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых и ручных противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
Ранее полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики на переговорах в Минске, глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что видеоконференция по вопросу перемирия в Донбассе запланирована на 7 марта.
RT на русском: последние новости
Трамп назвал причину отмены военных учений с Южной Кореей В Южной Корее считают, что КНДР может стать военным партнёром США Пенс анонсировал введение новых санкций США против Венесуэлы
Конфликты , Министерство обороны , МИД
Читайте также
Видео
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев
Наука и техника
Кадыров напомнил Кремлю о своей незаменимости
Политика
Опасное сближение самолетов сняли на видео
Происшествия
Охранник «Пятёрочки» ремнем избил подростков
Происшествия Криминал
Людей грабили в регистратуре поликлиники
Происшествия Криминал
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
В мире Криминал
«Ей нужен скандал»: отец ответил на обвинения вдовы Децла
Шоу-бизнес Статьи
Убийца жены и сына признался в растлении мальчика
Происшествия
В Сети отреагировали на слова Серебрякова о «мучениях»
Общество
На российском сегменте МКС сработала сирена
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение