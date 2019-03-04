В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что силовики ВСУ в течение суток восемь раз обстреляли территорию ЛНР.
Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Обстрелам подверглись районы Первомайска, посёлков городского типа Донецкий и Каиново, сёл Калиновка, Желобок и Сокольники», — говорится в тексте.
Отмечается, что огонь вёлся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых и ручных противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
Ранее полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики на переговорах в Минске, глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что видеоконференция по вопросу перемирия в Донбассе запланирована на 7 марта.