В ЛНР заявили о восьми случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что силовики ВСУ в течение суток восемь раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы Первомайска, посёлков городского типа Донецкий и Каиново, сёл Калиновка, Желобок и Сокольники», — говорится в тексте.

Отмечается, что огонь вёлся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых и ручных противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.