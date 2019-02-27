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В ЛНР заявили о четырех обстрелах за сутки 

Р-Спорт + ещё 22 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Во вторник оборонное ведомство ЛНР заявило о шести обстрелах за сутки.
"За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР у населенных пунктов Золотое-5, Желобок, Желтое.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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