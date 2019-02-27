В ЛНР сообщили о пресечении попытки прорыва украинских диверсантов

Народная милиция провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) пресекла попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков на территорию республики в районе Золотого, один из диверсантов задержан. Об этом во вторник сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

"Сегодня в 20:00 диверсионно-разведывательная группа противника в составе 10 человек предприняла попытку проникновения на территорию республики в районе населенного пункта Золотое, но была замечена нашими военнослужащими, — цитирует его агентство Луганскинформцентр. — В результате ответного огня из стрелкового оружия противник, понеся потери, спешно отступил".

По словам Марочко, один из диверсантов был задержан. Ему оказана медицинская помощь.

С 29 декабря 2018 года на востоке Украины вступил в силу новый режим прекращения огня, который был согласован участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.