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В ЛНР сообщили о пресечении попытки прорыва украинских диверсантов 

ТАСС + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народная милиция провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) пресекла попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков на территорию республики в районе Золотого, один из диверсантов задержан. Об этом во вторник сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Сегодня в 20:00 диверсионно-разведывательная группа противника в составе 10 человек предприняла попытку проникновения на территорию республики в районе населенного пункта Золотое, но была замечена нашими военнослужащими, — цитирует его агентство Луганскинформцентр. — В результате ответного огня из стрелкового оружия противник, понеся потери, спешно отступил".
По словам Марочко, один из диверсантов был задержан. Ему оказана медицинская помощь.
С 29 декабря 2018 года на востоке Украины вступил в силу новый режим прекращения огня, который был согласован участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Конфликты , Андрей Марочко
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