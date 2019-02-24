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Эксперт о ситуации о действиях США в Венесуэле 

RT на русском 45 минут назад
Вашингтон введёт санкции в отношении венесуэльских военнослужащих, которые не поддерживают оппозицию и не пропускают конвой с гуманитарной помощью. Об этом заявил помощник президента США Джон Болтон. Власти Венесуэлы отказываются принимать груз и утверждают, что с помощью заявлений о гуманитарной катастрофе Вашингтон пытается оправдать военное вторжение в страну. Глава организации The International Action Center Сара Флаундерс считает, что США сами провоцируют экономическую нестабильность в Венесуэле, чтобы избавиться от законного правительства и начать очередную войну за нефть.
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Латинская Америка , Политика , США , Джон Болтон , Венесуэла
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