Вашингтон введёт санкции в отношении венесуэльских военнослужащих, которые не поддерживают оппозицию и не пропускают конвой с гуманитарной помощью. Об этом заявил помощник президента США Джон Болтон. Власти Венесуэлы отказываются принимать груз и утверждают, что с помощью заявлений о гуманитарной катастрофе Вашингтон пытается оправдать военное вторжение в страну. Глава организации The International Action Center Сара Флаундерс считает, что США сами провоцируют экономическую нестабильность в Венесуэле, чтобы избавиться от законного правительства и начать очередную войну за нефть.