Что происходит на границах Венесуэлы

Колумбией и На границах Венесуэлы Бразилией происходят столкновения между полицией и оппозицией. По данным правозащитников, только на бразильской границе погибли четыре человека и более 20 пострадали. Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о разрыве отношений с Колумбией. Протестующие требуют пропустить грузовики с гумпомощью из соседних государств, однако власти отмечают, что таким образом США пытаются осуществить вторжение в страну. По мнению экспертов, Вашингтон намерен настроить военных против Мадуро, заявляя, что «режим не хочет облегчить положение населения».

Венесуэла разорвала политические и дипломатические отношения с Колумбией. Об этом заявил законный президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«Я решил разорвать все политические и дипломатические отношения с правительством Колумбии. Я даю вашим дипломатическим представителям 24 часа на то, чтобы покинуть страну!», — приводит его слова ТАСС.

В колумбийском МИД заявили, что из соображений безопасности намерены отозвать дипломатов в максимально сжатые сроки.

Ранее Венесуэла развернула вооружённые силы на границе с Колумбией. Об этом заявили в командовании ВС Боливарианской Республики.

«Во исполнение инструкций главнокомандующего Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал Вооружённым силам оперативно развернуться на границе с Колумбией, чтобы защищать мир и безопасность народа через закрытие границы», — говорится в Twitter командования венесуэльской армии.

Отметим, что в субботу 23 февраля из Колумбии в Венесуэлу намеревались доставить американскую гуманитарную помощь.

При этом объявивший себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуаидо, находящийся в Колумбии, также прибыл на границу. Стоит отметить, что в его отношении него действует запрет на выезд из Боливарианской Республики. По словам Гуаидо, выехать из Венесуэлы ему помогли вооружённые силы.

Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Гуаидо лично сопровождает один из гуманитарных грузов в Венесуэлу.

«Президент Гуаидо лично возглавляет усилия по доставке помощи венесуэльскому народу​​​. У военных есть шанс защитить и помочь народу Венесуэлы, а не Мадуро и банде воров. Выбирайте путь демократии», — написал он в Twitter.

Позже Гуаидо сообщил, что грузовики с гумпомощью смогли пересечь границу. По данным VPI TV, въехавший в Венесуэлу грузовик был сожжён.

Тем временем между сторонниками оппозиции и армией на венесуэльской стороне границы произошли столкновения. На кадрах с трансляции CNN видно, как несколько протестующих попытались разогнать пустой автобус и направить его в сторону правоохранителей. При этом в него забросили бутылки с зажигательной смесью.

Однако автобус не доехал до заграждения. Он остановился, после чего загорелся.

Кроме того, РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента сообщают, что в Бразилию, на границу с Венесуэлой, прибыло 8 тонн гуманитарной помощи из США. Там также происходят столкновения. По данным правозащитников, на венесуэльско-бразильской границе погибли четыре человека и ещё 24 пострадали.

Назначенная Гуаидо посол Венесуэлы в Бразилии Мария Тереса Беландрия заявила, что один из грузовиков якобы уже проехал в Боливарианскую Республику.

«Мы можем сообщить, что грузовик с гуманитарной помощью прошёл границу, сейчас он находится на венесуэльской стороне. Мы этого добились, это большая победа», — приводит её слова РИА Новости.

В то же время бразильский телеканал Globo сообщает, что грузовик с гумпомощью не смог пересечь границу и вынужден был вернуться обратно.

В Вашингтоне осудили уничтожение гумпомощи. С соответствующим заявлением выступил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.

«Мадуро и его головорезы решили сжечь и уничтожить жизненно важную гуманитарную помощь, предназначенную для народа Венесуэлы, вместо того, чтобы позволить Гуаидо и его команде доставить ее из Колумбии. И снова Мадуро доказал свою нелегитимность и бесчеловечность», — написал Марки в Twitter.

Также в Венесуэлу их Пуэрто-Рико было отправлено судно с 250 тоннами гуманитарной помощи. В ответ Каракас отправил шесть военных кораблей на перехват судна, сообщил журналист Виктор Амайя.

«Внимание, шесть кораблей боливарианских ВМС, в том числе фрегат F-22 и два патрульных катера, отправились на перехват судна с гуманитарной помощью, идущего в Венесуэлу из Пуэрто-Рико», — приводит его слова ТАСС.

«Сейчас устанавливаются участники «гуаримб» (беспорядков. — RT), и они пойдут в тюрьму​​​. Это шоу, чтобы уничтожить нашу спокойную жизнь», — заявил Мадуро на митинге в поддержку властей в Каракасе.

Кроме того, Мадуро подчеркнул, что под видом гуманитарной помощи, США реализуют план по вторжению в Венесуэлу.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаза заявил, что правительства США и Колумбии устроили пропагандистское шоу на границе с Венесуэлой, нарушая тем самым устав ООН

«С помощью пропагандистского шоу, организованного на границе, правительства США и Колумбии нарушили практически все принципы и цели устава ООН. Мировое сообщество наблюдает за ситуацией, и в рамках ООН будут предприняты соответствующие меры», — написал он в Twitter.

В то же время в столице государства, Каракасе, одновременно проходят демонстрации как сторонников Мадуро, так и поддерживающих оппозицию. Сообщается, что в них принял участие и законный президент.

«Ситуация развивается по тревожной траектории»

Ранее в России предупредили, что запланированная на 23 февраля попытка переправить гуманитарную помощь — это провокация, организованная Соединёнными Штатами.

«Ситуация в Венесуэле развивается по тревожной траектории. На 23 февраля поощряемой из Вашингтона оппозицией предполагаются события, которые, перефразируя великого латиноамериканца Габириэля Гарсиа Маркеса, можно было бы назвать «хроникой заранее объявленной провокации», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Саму доставку гуманитарной помощи Вашингтон намеревается использовать для получения предлога к военному вторжению в Венесуэлу, отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров , комментируя проект резолюции США в Совбез ООН с призывом к Каракасу принять «гуманитарные поставки».

«Американский проект резолюции, внесённый в СБ ООН, по сути дела, преследует цель покрыть замышляемые провокации с доставкой гуманитарной помощи как средство дестабилизации обстановки в Венесуэле, а то и получения предлога для прямой военной интервенции. Такого решения, как вы понимаете, Совет Безопасности никогда не примет», — говорил Лавров.

Министр также отметил, что в вопросе гуманитарной помощи необходимо сотрудничать с законными властями и представителем ООН в Венесуэле.

«Игра со стороны американцев»

США намерены спровоцировать Мадуро на агрессивные действия, чтобы затем использовать это против венесуэльского президента, считает заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. В беседе с RT он отметил, что Соединённые Штаты намеренно выставляют законные власти «тиранами», которые ведут «игру».

«Есть угроза, что будут поставки оружия для оппозиции, поэтому армия выстроились на границе и, таким образом, он надеется противодействовать появлению этой гуманитарной помощи… Когда отвергают объявленную гуманитарную помощь, то это всегда вызывает соответствующую реакцию: «режим» не хочет облегчить положение населения», — сказал он.

В то же время Вашингтон намерен настроить военнослужащих против Мадуро, убеждён президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский

«По официальным заявлениям и президента и госсекретаря (Майка Помпео. — RT) они уже не признают нынешнюю власть, для них президент —Гуаидо, — сказал он RT. — Главный упор делается на обработку армии, так как вряд ли командование США будет проводить вторжение с прямым военным столкновением с армией, которая поддерживает президента. Это попытка добиться своих результатов с помощью психологической войны».

Ранее Каракас из соображений безопасности принял решение временно закрыть три моста, по которым можно было пересечь венесуэльско-колумбийскую границу.

«Боливарианское правительство информирует население о том, что из-за серьёзных незаконных угроз правительства Колумбии в отношении Ла-Паса и суверенитета Венесуэлы принято решение о временном полном закрытии мостов Симона Боливара, Сантандера и Уньона», — написала вице-президент страны Делси Родригес в своём Twitter.

«Сценарий США»

Напомним, 22 февраля на венесуэльско-бразильской границе прошли столкновения между сторонниками оппозиции и армией Венесуэлы. В результате них несколько человек были ранены и по меньшей мере один был убит.

Арреаза отметил, что ранения, которые получили пострадавшие в этом инциденте, не соответствуют тому вооружению, которое имеется у венесуэльской армии.