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Власти Колумбии сообщают о 285 раненых в Венесуэле 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: © РИА Новости / Эва Мари Ускатеги
Администрации президента Колумбии сообщила о 285 раненых в результате событий 23 февраля в Венесуэле.
"Сегодняшние действия оставили к этому моменту 285 пострадавших, в первую очередь из-за слезоточивого газа", — говорится в сообщении администрации президента Колумбии в Twitter.
Оппозиция 23 февраля пыталась доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь. Правительство законного главы государства Николаса Мадуро категорически не намерено ее принимать. Президент объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией и рассматривает возможность закрытия границы с Колумбией.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес ранее напомнила, что в рамках международного гуманитарного права гуманитарная помощь предоставляется в случае природных катастроф, вооруженных конфликтов, войны. По ее словам, утверждения о гуманитарном кризисе призваны оправдать вторжение в Венесуэлу, однако народ этого сделать не позволит.
Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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Конфликты , В мире , Николас Мадуро , Венесуэла , Колумбия
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