Мадуро: мир встанет на сторону Венесуэлы в случае вооруженного вторжения со стороны США

"Если на Венесуэлу совершит нападение империя США, народы мира поднимутся и начнут сражаться с ней вместе", — отметил он, выступая во вторник перед выпускниками медицинского университета. Трансляция с этого мероприятия велась в Twitter главы государства.

Как подчеркнул Мадуро, Венесуэла оказалась в эпицентре геополитического противостояния между США, которые предпринимают "агрессивные, односторонние, имперские действия", и теми, кто выступает за "многосторонний демократический подход, основанный на согласии, гармонии и диалоге между народами мира".