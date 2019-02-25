Правительство Испании осудило сценарий военной интервенции в Венесуэлу

Власти Испании не поддерживают военное вмешательство в Венесуэлу для разрешения политического кризиса в стране. Об этом испанский министр иностранных дел Жозеп Боррель заявил информационному агентству EFE.

По его словам, правительство Испании «решительно осудило бы любую военную интервенцию» в Венесуэлу. Боррель выразил надежду на то, что такой сценарий не будет реализован. Он сообщил, что Мадрид консультируется с другими европейскими столицами по этому вопросу для выработки единой позиции.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно отказывался исключить возможность отправки американских военных в Венесуэлу для разрешения кризисной ситуации.