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Правительство Испании осудило сценарий военной интервенции в Венесуэлу 

Российская Газета + ещё 42 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Власти Испании не поддерживают военное вмешательство в Венесуэлу для разрешения политического кризиса в стране. Об этом испанский министр иностранных дел Жозеп Боррель заявил информационному агентству EFE.
По его словам, правительство Испании «решительно осудило бы любую военную интервенцию» в Венесуэлу. Боррель выразил надежду на то, что такой сценарий не будет реализован. Он сообщил, что Мадрид консультируется с другими европейскими столицами по этому вопросу для выработки единой позиции.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно отказывался исключить возможность отправки американских военных в Венесуэлу для разрешения кризисной ситуации.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства после того, как Верховный суд страны заблокировал его назначение главой парламента. США и еще несколько стран заявили о его признании. Другие страны, включая Россию, Китай и Турцию, поддерживают законно избранного президента. Николас Мадуро назвал действия оппозиции попыткой государственного переворота и пообещал не допустить иностранной военной интервенции в его страну.
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Конфликты , Армия , Африка , Ближний Восток , В мире , Латинская Америка , Политика , США , Николас Мадуро , Дональд Трамп , Венесуэла , Испания
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