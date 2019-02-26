Патрушев рассказал о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу

«Проявляя сарказм и высокомерие по отношению к венесуэльскому народу, США готовят военное вторжение в независимое государство. Переброска на территорию Пуэрто-Рико американских сил специальных операций, высадка подразделений вооруженных сил США в Колумбии и другие факты однозначно говорят о том, что Пентагон усиливает группировку войск в регионе с целью их задействования в операции по отстранению от власти законно избранного действующего президента Мадуро», — сказал Патрушев.

По его словам, Вашингтон предложил России провести консультации по Венесуэле, но впоследствии начали избегать их проведения.

«Можно также добавить, что американцы предложили провести нам отдельные консультации по венесуэльской проблематике. Мы согласились. Однако после этого они же под надуманными предлогами уходят от их проведения, каждый раз перенося согласованные сроки», — добавил он.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне массовых протестов объявил себя временным президентом страны. В скором времени глава США Дональд Трамп официально признал Гуайдо временным венесуэльским лидером. Его полномочия также признали Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны. 4 февраля Австрия, Великобритания, Дания, Испания, Германия, Польша, Франция и ряд других европейских стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

18 февраля Трамп призвал венесуэльских военнослужащих принять предложение самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо об амнистии, иначе они «потеряют все».