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Reuters: США заблокировали попытки восстановить коммерческую авиацию КНДР 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
США заблокировали попытки Международной организация гражданской авиации (ИКАО) при ООН восстановить коммерческую авиацию в КНДР для того, чтобы оказать дополнительное давление на северокорейских властей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Один из источников рассказал, что США хотят оказать дополнительное давление на Северную Корею в преддверии второй встречи американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына — ожидается, что она пройдет в конце февраля.
Другие источники добавили, что ИКАО оказывало содействие Пхеньяну в открытии нового авиамаршрута, который проходил бы через воздушное пространство КНДР и Южной Кореи. Также в ИКАО были готовы организовать учебные курсы для военного и гражданского авиаперсонала Северной Кореи.
Ранее Трамп допускал превращение КНДР в «экономическую ракету».
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Конфликты , Азия , Армия , Ближний Восток , Войска , США , Чен Ким , Дональд Трамп , ООН , Reuters , КНДР
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