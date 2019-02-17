Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Будем стрелять: Порошенко пишет историю успеха Украины
Будем стрелять: Порошенко пишет историю успеха Украины

Украинский военный погиб при обстрелах в Донбассе 

News.ru 2 часа назад
Фото: Минобороны Украины
Военнослужащие Украины сообщили о шести случаях нарушения режима прекращения огня в Донбассе за прошедшие сутки, в результате которых погиб военный.
По данным пресс-центра штаба операции украинских объединённых сил, из-за обстрелов ещё один военнослужащий получил ранения.
Ранее News.ru писал, что украинские военные восемь раз за сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Обстрелам подверглись районы населённых пунктов Желобок, Калиново, Логвиново, Лозовое, Молодёжное, Первомайск, Пришиб и Сокольники. Всего по территории ЛНР было выпущено более 105 снарядов.
News.ru: последние новости
Трамп призвал Европу «взять обратно» боевиков ИГ Украина готова пригласить на выборы наблюдателей с Марса Три человека погибли при ударе коалиции ВВС в Сирии
Конфликты , Армия , Украина
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение