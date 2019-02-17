Украинский военный погиб при обстрелах в Донбассе

Военнослужащие Украины сообщили о шести случаях нарушения режима прекращения огня в Донбассе за прошедшие сутки, в результате которых погиб военный.

По данным пресс-центра штаба операции украинских объединённых сил, из-за обстрелов ещё один военнослужащий получил ранения.

Ранее News.ru писал, что украинские военные восемь раз за сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Обстрелам подверглись районы населённых пунктов Желобок, Калиново, Логвиново, Лозовое, Молодёжное, Первомайск, Пришиб и Сокольники. Всего по территории ЛНР было выпущено более 105 снарядов.