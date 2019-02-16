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Депутат Рады: Украина может заменить Россию как поставщик газа для ЕС 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Российская Газета
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Основа» и депутат Рады Сергей Тарута заявил, что украинская сторона может заменить Россию в качестве поставщика газа для Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, таким образом Киев может стать решением газового вопроса.
"Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу", — заявил Тарута.
Он заявил, что ЕС оценивает «Северный поток — 2» с точки зрения экономического прагматизма, а Соединенные Штаты — с точки зрения безопасности, поскольку они считают Россию «потенциальным противником».
"Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа", — подчеркнул Тарута.
Ранее сообщалось, что преемница Меркель назвала «Северный поток — 2» спорным, но необратимым.
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Конфликты , В мире , Другое , Европа , Политика , Украина , Сергей Тарута , ЕС
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