Nyhetsbanken (Швеция): кто что нарушил в Керченском проливе?

Nyhetsbanken (Швеция) подробно разбирает ноябрьское столкновение между Стефан Линдгрен вподробно разбирает ноябрьское столкновение между Россией Украиной в Керченском проливе с юридической точки зрения и приходит к непопулярному на Западе выводу, что Россия вообще-то была права. Если копнуть поглубже, становится ясно, что Украина, зная, что мир ее поддержит просто потому, что Россия всем кажется агрессором, устроила провокацию.

Специалисты по международному праву — странный народ. Такое ощущение, что все эти толстые книжки и конвенции не играют ни малейшей роли, когда доходит до дела.

Среди западных сайтов, занимающихся международный правом, с трудом можно найти хотя бы один, который не считает, что Россия нарушила закон в Керченском проливе. Даже в российском интернете мало кто поддерживает официальную линию России.

Право ли большинство?

Инцидент час за часом, по информации ФСБ

В воскресенье 25 ноября 2018 года в 07:10 по московскому времени украинские корабли пересекли российскую границу. Пограничники пытались этому помешать. В ходе инцидента украинский флот направлял оружие на российские корабли. Россияне предупредили, что посчитают использование оружия нарушением международного права.

С 10:35 до 18:30 россияне пытались вытеснить украинские корабли на юг из пролива. После этого украинцы попытались прорвать заграждение и отказались выполнить требования россиян.

В 20:42 экипаж российского корабля «Изумруд» проинформировали украинские корабли, что даст предупредительный залп, если те продолжат игнорировать просьбы. Тремя минутами позже россияне открыли предупредительный огонь.

В 20:55, после предупреждения, что открывает стрельбу на поражение, «Изумруд» начал стрелять по украинским кораблям.

С 21:06 до 23:21 все украинские корабли были задержаны и захвачены. Троих раненых из Бердянска отправили в порт Керчи

26 ноября в 06:40 украинские корабли отвели в тот же порт. Задержанные экипажи и сотрудников украинской службы безопасности отвезли в Москву , где их будут судить.

Без предупреждения

Таким образом, становится ясно, что три украинских корабля приблизились к проливу без предупреждения. Существует наработанный порядок, который подразумевает, что корабли, желающие пройти через пролив, подают заявку и при необходимости подвергаются проверке.

По словам российской стороны, украинские корабли заявку не подавали, несмотря на то, что ранее в том же году много раз подчинялись порядку и сообщали о проходе заранее.

По словам украинской стороны, корабли предупредили о проходе заранее. Но даже если и так, украинские корабли обязаны были дождаться российских лоцманов и следовать указаниям российских пограничников. Вместо этого они начали предпринимать то, что россияне назвали «опасными маневрами», перед проливом. Судя по всему, это продолжалось все воскресенье, прежде чем россияне стали стрелять на поражение, ранили троих украинцев и захватили корабли (есть также ошибочные данные, что три корабля «протаранили»).

Ни одна из сторон не оспаривает право на свободный проход через Керченский пролив. Но украинская сторона оспаривает — правда, лишь в этом конкретном случае — право прибрежного государства требовать сообщать об этом заранее, а также устанавливать ряд правил для такого прохода.

Она ссылается на понятие «мирного прохода», упомянутого в конвенции по морскому праву 1982 года.

Но, согласно параграфу 19 конвенции, для того чтобы говорить о мирном проходе, нужно соблюсти несколько критериев:

«1. Проход является мирным, если только им не нарушается мир, добрый порядок или безопасность прибрежного государства. Такой проход должен совершаться в соответствии с настоящей Конвенцией и другими нормами международного права.

2. Проход иностранного судна считается нарушающим мир, добрый порядок или безопасность прибрежного государства, если в территориальном море оно осуществляет любой из следующих видов деятельности:

a) угрозу силой или ее применением против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости прибрежного государства или каким-либо другим образом действует в нарушение принципов международного права, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций;

b) любые маневры или учения с оружием любого вида;

c) любой акт, направленный на сбор информации в ущерб обороне или безопасности прибрежного государства;

d) любой акт пропаганды, имеющий целью посягательство на оборону или безопасность прибрежного государства;

e) подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого летательного аппарата;

f) подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого устройства военного назначения;

g) погрузку или выгрузку любого товара или валюты, посадку или высадку любого лица вопреки таможенным, фискальным, иммиграционным или санитарным законам и правилам прибрежного государства;

h) любой акт преднамеренного и серьезного загрязнения вопреки настоящей Конвенции;

(i) любую рыболовную деятельность;

j) проведение исследовательской или гидрографической деятельности;

k) любой акт, направленный на создание помех функционированию любых систем связи или любых других сооружений или установок прибрежного государства;

(l) любую другую деятельность, не имеющую прямого отношения к проходу».

Конвенцию подписали и Украина, и Россия. Например, то, что на украинских кораблях был груз с оружием, предназначенным не только для использования экипажем, уже противоречит правилам «мирного прохода».

Кроме того, оба государства сделали оговорку, когда в 1958 году принималась более ранняя конвенция о территориальных водах. Оговорка гласила, что «у прибрежных государств есть право устанавливать процедуру получения права прохода иностранных кораблей по своим территориальным водам», и эта оговорка поддерживает позицию России.

Также для Керченского пролива действуют более строгие правила, чем те, что указаны в параграфе о «мирном проходе». Читайте об этом Митю Грбеца (Mitja Grbec) ниже.

Керченский пролив

О Керченском проливе следует знать следующее. Он связывает Черное и Азовское моря, которые состоят исключительно из территориальных вод России и Украины, разделенных водными пространствами, которые, согласно договору, будут разграничены в ходе будущих переговоров.

Длина пролива составляет 45 километров, а ширина — всего три-пять километров в самом узком месте.

По проливу можно пройти двумя путями. Большие корабли идут по Керчь-Еникальскому каналу, который представляет собой желоб глубиной 8 м, прорытый в естественном проливе. Они платят за услуги прибрежного государства в Керченском порту, который ранее с этого получал примерно 80 миллионов долларов в год. Но после воссоединения Крыма с Россией ЕС запретил торговым флотам своих государств оплачивать какие-либо сборы в Керчи.

Корабли поменьше могут использовать путь под названием «фарватеры Н-50 и Н-52», чья глубина составляет 3 м.

После распада Советского Союза в 1991 году Азовское море, ранее представлявшее собой «внутренние воды» СССР, поделили между собой Россия и Украина. В 2003 году между сторонами был заключен договор о том, что Азовское море и впредь будет «внутренними водами» Украины и России. Однако возник конфликт по поводу того, где пройдет граница. Украина претендовала на остров Тузлу в проливе, но вынуждена была отступиться.

16 сентября 2016 года Украина подала иск в Международный суд в Гааге в связи с ситуацией в Керчи. Содержание иска держится в секрете, но среди прочего Украина утверждает, что открытый в прошлом году Керченский мост, связывающий Крым с основной территорией России, незаконен.

В 2015 году Россия сообщила, что всем кораблям, которые проходят через Керченский пролив, теперь нужно ее обязательное разрешение. В 2017 году министерство транспорта уведомило, что всем кораблям может быть отказано в проходе через Керченский пролив в связи со строительством моста. Трафик был полностью приостановлен с 27 по 30 августа 2017 года, а также с 11 по 13 октября того же года.

Достройка Керченского моста сама по себе означала физические ограничения (максимум 31 метр в ширину, 33 метра в высоту и 8 метров в глубину), и это, как утверждает Украина, вредит стране с экономической точки зрения.

Договор о сотрудничестве 2003 года

Согласно договору о сотрудничестве от 2003 года, Азовское море объявлялось «внутренними водами» России и Украины, которые будут разграничены в соответствии с отдельным договором. Движение там иностранных кораблей разрешается только в случае, если они идут в или из украинских и российских портов. Согласно параграфу 2.3, иностранные военные корабли могут получить туда доступ, только если их пригласила в порт одна из сторон или если у них там какое-то дело, а также при условии, что «приглашение или разрешение было согласовано с другой стороной». Это значит, что Азовское море закрыто для НАТО

Договор учитывает право на проход, но с рядом оговорок, которых нет в параграфе о «мирном проходе» или «транзитном проходе», упоминаемом в международных законах.

Вероятно, Украина не добьется успеха со своим иском в посредническом суде, организованном согласно Конвенции ООН о морском праве, — просто-напросто потому, что случай с Керченским проливом не подпадает под эту конвенцию, так как в данном случае речь идет о проходе во внутренние воды. Остается лишь ссылаться на «обычное международное право» (основанное на устоявшихся обычаях — прим. перев.), а в таком случае результат оказывается гораздо более неопределенным. Фактически Киев ухудшил свои позиции, разорвав договор о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией, заключенный в 1997 году, ведь этот договор предполагал «свободный транзит» для Украины по российской территории и наоборот.

Внутренние воды

В комментарии к инциденту российское Министерство иностранных дел заявило:

«Азовское море — внутренние воды России и Украины, где свободой судоходства пользуются только российские и украинские суда. Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, и к нему неприменимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов».

Таким образом подчеркивается, что Азовское море — внутренние воды, тогда как Украина в своем иске в посреднический суд ООН, вероятно, отстаивает свое право на «мирный проход», подразумевая, что Азовское море нужно рассматривать как международные воды.

Именно в этом и заключается суть конфликта, Украина хочет выйти из заключенных договоров, чтобы добиться признания Азовского моря международными водами, тем самым открыв его для НАТО.

Митя Грбец пишет в статье «Расширение юрисдикции прибрежного государства в закрытых и полузакрытых морях» (Extension of Coastal State Jurisdiction in Enclosed and Semi-Enclosed Seas) об Азовском море как об особом случае.

«Уникальный статус Азовского моря и Керченского пролива иногда кажется идеальным примером в контексте часто цитируемого решения Международного суда в Гааге и более раннего решения Центральноамериканского суда по делу о статусе залива Фонсека. Однако надо заметить, что согласно совместному заявлению в 2003 году «военные суда под флагами других государств могут войти в Азовское море и пройти через Керченский пролив только по приглашению Украины и России после согласования со второй стороной. Представляется, что это в свою очередь исключает какое-либо „право на мирный проход", которое действует в заливе Фонсека“.

Керченский инцидент — вне зависимости от права Украины на свободный проход — не может классифицироваться как нарушение Россией международного права. Каждое государство, на чью территорию вторглись, имеет право этому сопротивляться, в том числе и с применением оружия (параграф 51 Устава ООН о праве на самозащиту).

Поскольку Украина утверждает, что Крым — ее территория, половина Керченского пролива должна принадлежать ей. Но Россия будет, очевидно, заявлять, что украинские корабли, вне зависимости от этого, вторглись в российские воды, и это кажется справедливым, учитывая безумные маневры, которые украинские корабли исполняли в проливе.

Что касается права России устанавливать правила прохода через Керченский пролив и требовать заблаговременного уведомления, то его нужно доказать, так как оно идет вразрез с международным правом, основанном на обычаях. Здесь, однако, едва ли удастся прийти к однозначному ответу.

У суда нет никаких оснований утверждать, что Россия в целом пытается не давать проход украинским кораблям. С апреля по октябрь 772 украинских корабля прошли через Керченский пролив (52% всего трафика), и представляется, что после инцидента движение тоже быстро нормализовалось.

Среди прочих позицию Украины мгновенно поддержали Великобритания, Прибалтика и Польша.

По словам Микаэля Виниарски (Mikael Winiarski) из „Дагенс нюхетер“ (Dagens Nyheter) „нарушение Россией международного права“ — лишь один пример более масштабного явления. Он считает, что Китай пренебрегает международным правом, отмахнувшись от решения Международного суда в Гааге о проведении границы в Южно-Китайском море.

В этом случае он не учитывает, что Филиппины, которые подтолкнули к подаче иска в Гаагу США, позднее отказались от своей позиции и теперь хотят решать эти вопросы в ходе переговоров с Китаем.

Открыть огонь

Интересен более частный вопрос: было ли у российской береговой охраны право открывать огонь? Ранее юристы шведского объединения „ФиБ“ (FiB) продвигали линию, согласно которой у Швеции есть право использовать меры принуждения — абордаж, оружейный огонь и даже затопление неопознанных подводных лодок — чтобы защищать свои воды.

Получается, что за российской береговой охраной такого же, как у Швеции, права на использование мер принуждения почему-то не признают.

Это лишь подтверждает правило: когда дело доходит до нападок на Россию, можно не гнушаться никакими аргументами. Можно пользоваться даже аргументами, которые вредят нашему собственному праву на самоопределение, выставляя их как ложную защиту от нашего могущественного соседа.