США выходят из ядерного договора времен холодной войны, а Украина готовится к последствиям

Daily Signal (США) рассматривают несколько вариантов дальнейшего развития событий, не забывая лишний раз назвать США вышли из Договора о РСМД, формальным поводом к чему стали необоснованные обвинения Вашингтона в адрес Москвы в нарушении соглашения. Как сложившаяся ситуация скажется на Украине ? Экспертырассматривают несколько вариантов дальнейшего развития событий, не забывая лишний раз назвать Россию «агрессором» и «оккупантом».

В пятницу США заявили, что приостанавливают выполнение своих обязанностей по договору о контроле над вооружениями времен холодной войны с Россией.

«Слишком долго Россия безнаказанно нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, тайно развивая и разворачивая запрещенную ракетную систему, составляющую прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом», — сказал президент США Дональд Трамп в своем заявлении, анонсируя решение.

США полностью выйдут из договора 1987 года в течение шести месяцев,

«если Россия не вернется к его выполнению, уничтожив все запрещенные ракеты, пусковые установки и соответствующее оборудование», — указал Трамп в своем заявлении.

Подписанный президентом Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым договор запрещает изготовление ракет дальностью 500 — 5500 километров. США угрожали выйти из него в ближайшие месяцы. Чиновники заявляют, что Россия развернула четыре батальона ракетной системы «Новатор» 9M729 наземного базирования, которые — как сообщается, вместе насчитывают 100 ракет, имеющих дальность, запрещенную условиями договора.

«Россия ставит под угрозу интересы безопасности США, — сказал госсекретарь Майк Помпео во время брифинга в Вашингтоне. — На России лежит ответственность изменить этот курс».

Тогда же НАТО выразили свою поддержку решению США, возлагая вину за крушение договора на Россию.

«Если Россия не будет уважать свои обязательства путем доказанного уничтожения всех наземных крылатых ракетных комплексов 9M729, таким образом вернувшись к полному соблюдению договора, прежде чем решение США вступит в силу через 6 месяцев, Россия самостоятельно будет нести ответственность за окончание [действия] договора», — говорится в заявлении НАТО.

Россия отрицает обвинения США, заявляя, что действует в рамках договора, и выход оттуда США может привести к гонке вооружений. И многие эксперты говорят, что Россия игнорировала правила годами, нанося США стратегический военный вред.

«Длительные попытки правительства США в течение последних пяти лет убедить Россию вернуться к соблюдению договора провалились. Все американские требования и попытки встречали ложью, уклонениями и отрицанием «, — сказал Томас Шпор, директор Центра национальной обороны «Эритаж фаундэйшн» (The Heritage Foundation).

«Когда одна сторона придерживается двустороннего договора по контролю над вооружениями — это неприемлемо, — сказал Шпор. — Поэтому США неохотно вынуждены были выйти из Договора и будут размышлять, какие меры сейчас следует принять».

На Украине на фоне ее нынешней войны с Россией и ее сателлитами новости о выходе США из договора в целом восприняли с радостью — пусть даже с трепетом.

«Администрации и Обамы, и Трампа пытались использовать дипломатические средства и им не удалось. Поэтому логично было принять такое решение, особенно после 2017 года, когда стало известно, что Россия не только испытывала системы 9M729, но и начала их разворачивать», — говорит Николай Белесков, аналитик по вопросам обороны Института мировой политики.

Александр Хара, заместитель председателя Института стратегических черноморских исследований, указывает на то, что Китай не является стороной договора, что ставит США в невыгодное стратегическое положение.

«Выход США — это просто отражение новой реальности, где Россия правил не соблюдает, а Китай не демонстрирует желания присоединиться к соглашению», — сказал Хара.

Украинские военные до сих пор задействованы в ежедневном противостоянии гибридным силам — поддерживаемым Россией сепаратистам, иностранным наемникам и российским регулярным войскам в Донбассе, восточном регионе Украины.

Это статичный, ограниченный в территории конфликт происходящий преимущественно в окопах и на укрепленных позициях вдоль примерно 400-километровой линии фронта. Бои ведутся на расстоянии с использованием огнестрельного оружия типа минометов, выстрелов из танков, ракетных комплексов и артиллерии. Снайперы — это летальная угроза, а также мины и самодельные взрывные устройства.

С апреля 2014 на войне погибли более 13 тысяч человек, согласно январскому отчету ООН , отметившему существенный скачок в подсчетах декабря 2018-го, когда количество жертв составило около 10 тысяч 300 человек. В среднем каждые три дня погибает один украинский солдат. И гражданские все еще тоже погибают. Согласно данным ООН, 279 человек были убиты или ранены на этой войне в 2018 году.

В последнем отчете ООН говорится, что общее число погибших в результате войны составляет 3 тысячи 300 мирных жителей, 4 тысячи украинских военных и 5 тысяч 500 боевиков со стороны поддерживаемых Россией сепаратистских сил. Что касается самих военных потерь, то на Украине они примерно соответствуют общему количеству погибших военных в США во время войны в Ираке.

Кроме ведения конфликта на Донбассе, по утверждению Киева, Россия накапливает сухопутные войска вдоль границы с Украиной и в Крыму — территории, в которую Россия вторглась и отобрала у Украины в 2014 году.

Что касается украинской национальной безопасности, Белесков говорит, что влияние выхода Америки из договора в целом зависит от того, будут ли США — после освобождения от его условий — разворачивать новые ракетные системы в Европе.

«Россия боится, что США могут развернуть эти новые ракеты на Украине, — говорит Белесков. — При таком гипотетическом сценарии России может угрожать серьезная опасность, и они обещают превентивную войну. И эти российские страхи преувеличены, и я не верю в такой вариант».

В прошлом году война из Донбасса перекинулась на море. 25 ноября 2018 морская конфронтация с Россией вблизи Керченского пролива побудила Украину привести своих военных в полную готовность и объявить военное положение в 10 областях, граничащих с территорией конфликта и представляющихся наиболее уязвимыми для российского вторжения.

Сейчас период военного положения закончился, но Украина развивает свои военные силы вдоль побережья Азовского и Черного морей, чтобы отразить возможное вторжение российского десанта.

Некоторые украинские эксперты опасаются, что со временем Россия может использовать свое присоединение к договору ради новых уступок в сфере безопасности в Европе, включая, например, отказ от принятия Украины в ЕС или НАТО. А также, если Россия больше не обязана по крайней мере делать вид, что она придерживается условий договора, это может открыть дорогу новым военным угрозам для Украины.