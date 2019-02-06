В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток семь раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом информирует «Луганскинформцентр» со ссылкой на представителя народной милиции республики.

«Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Золотое-5, Молодежное, Калиново-Борщеватое, Калиново, Сокольники», — сказал он.

Он добавил, что украинские военные вели огонь из миномётов, вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ используют модернизированное оружие времён СССР.