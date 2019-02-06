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Еще одна страна обвинила Россию в "провокациях"
Еще одна страна обвинила Россию в "провокациях"

В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток семь раз обстреляли территорию ЛНР.
Об этом информирует «Луганскинформцентр» со ссылкой на представителя народной милиции республики.
«Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Золотое-5, Молодежное, Калиново-Борщеватое, Калиново, Сокольники», — сказал он.
Он добавил, что украинские военные вели огонь из миномётов, вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия.
Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ используют модернизированное оружие времён СССР.
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