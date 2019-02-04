В Турции выразили обеспокоенность из-за ситуации вокруг ДРСМД

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара выражает обеспокоенность из-за выхода США России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Выход двух стран из ДРСМД беспокоит нас. Сейчас США и Россия друг друга обвиняют, кто первый нарушил договор… Это внушает опасения, может привести к новому витку гонки вооружений. Если нужно что-то обновить или пересмотреть, сторонам нужно это обсудить, чтобы выработать единую позицию и действовать в соответствии с ней», — приводит РИА Новости слова Калына.

Он отметил, что договор обеспечивал безопасность Европы и Турции.

МИД Белоруссии заявили, что также обеспокоены ситуацией вокруг ДРСМД.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что Вашингтон оставляет за собой право отозвать уведомление о выходе из ДРСМД по истечении шести месяцев, если Москва вернётся к проверяемому соблюдению соглашения.