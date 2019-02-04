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В Турции выразили обеспокоенность из-за ситуации вокруг ДРСМД 

RT на русском + ещё 1 46 минут назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара выражает обеспокоенность из-за выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Выход двух стран из ДРСМД беспокоит нас. Сейчас США и Россия друг друга обвиняют, кто первый нарушил договор… Это внушает опасения, может привести к новому витку гонки вооружений. Если нужно что-то обновить или пересмотреть, сторонам нужно это обсудить, чтобы выработать единую позицию и действовать в соответствии с ней», — приводит РИА Новости слова Калына.
Он отметил, что договор обеспечивал безопасность Европы и Турции.
В МИД Белоруссии заявили, что также обеспокоены ситуацией вокруг ДРСМД.
Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что Вашингтон оставляет за собой право отозвать уведомление о выходе из ДРСМД по истечении шести месяцев, если Москва вернётся к проверяемому соблюдению соглашения.
Госдеп 2 февраля нотой уведомил Россию о выходе США из ДРСМД.
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , Джон Хантсман , МИД , Госдеп США , РИА Новости , США , Турция
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