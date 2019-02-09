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США усилили атаки против талибов в Афганистане 

Российская Газета + ещё 65 40 минут назад
Фото: Российская Газета
В Афганистане США усилили атаки против боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). Это делается для того, чтобы заставить их как можно скорее заключить мирное соглашение с афганскими властями.
Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times, ссылаясь на свои источники. Речь идет о самом крупном усилении военной кампании США против «Талибана» за последние четыре года. Только с сентября прошлого года американские военнослужащие нанесли более двух тысяч ударов по позициям афганских талибов. Также за последние пять месяцев Пентагон более чем в два раза увеличило число совместных наземных операций американских и афганских войск против талибов.
Издание отмечает, что Вашингтон использует все это для дополнительного давления на переговорах о мире, которые США в настоящее время ведут с талибами. По данным источников, усилия военных США приносят свои плоды. В ходе консультаций члены радикального движения жаловались спецпредставителю США по Афганистану Залмаю Халилзаду на участившиеся атаки, пишет ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что США намерены вывести свои войска из Афганистана, но только при условии, если властям этой страны удастся заключить мирное соглашение с боевиками движения «Талибан». Залмай Халилзад, возглавлявший американскую делегацию на переговорах с талибами в Дохе, заявил о достижении примерных договоренностей об урегулировании, однако талибы их пока не подтвердили.
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Конфликты , Азия , Армия , Ближний Восток , Политика , США , Дональд Трамп , Пентагон , Талибан , ИТАР-ТАСС , New York Times , Афганистан
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