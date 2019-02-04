Ирак не разрешал Трампу следить за Ираном

Салех отметил, что присутствие американских военных в стране — часть соглашения между государствами о противодействии терроризму, а разрешения следить за кем-то из Ирака Трамп не спрашивал.

Комментарий последовал за признанием главы Белого дома в том, что с помощью военной базы в Ираке он намерен «приглядывать за Ираном, потому что Иран — это проблема». В интервью CBS News он также отметил, что не намерен наносить удар по Ирану с иракской базы, а лишь хочет держать Тегеран в поле зрения.

Трамп добавил, что не согласен с данными спецслужб США о том, что Иран не представляет серьезной опасности.

«Они считают, что Иран — это прекрасный детский сад. Я на сто процентов не согласен. Это порочное государство, убивающее множество людей», — сказал он.

31 января сообщалось, что Трамп раскритиковал заявления представителей американской разведки об угрозе, исходящей от Ирана. Он назвал их наивными и чрезвычайно амбивалентными. Он также заявил, что иранцы продолжают проводить ракетные испытания, а ослабление экономики — единственное, что их сдерживает.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в мае 2018 года Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана.