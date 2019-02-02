Киев хочет «умаслить» Крым и Донбасс

«Донбасс снова будет украинским. Вопрос только когда? Мы, конечно, хотим, чтобы это произошло как можно быстрее, и это произойдет. Крым — украинский, мы вернем его обратно. Это лишь вопрос времени», — цитирует чиновника официальный портал правительства республики.

Глава кабмина упомянул Советский Союз, сказав, что все империи рано или поздно развалятся, не уточнив, однако, что он имеет ввиду.

Гройсман положительно оценивает реформы, проводимые администрацией Порошенко, считая их «самыми глубокими» за последние 25 лет.