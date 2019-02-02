Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал «вернуть» Крым и Донбасс под власть Киева. Граждан политик собрался «приманить» высоким уровнем жизни и ростом национальной экономики.
«Донбасс снова будет украинским. Вопрос только когда? Мы, конечно, хотим, чтобы это произошло как можно быстрее, и это произойдет. Крым — украинский, мы вернем его обратно. Это лишь вопрос времени», — цитирует чиновника официальный портал правительства республики.
Глава кабмина упомянул Советский Союз, сказав, что все империи рано или поздно развалятся, не уточнив, однако, что он имеет ввиду.
Гройсман положительно оценивает реформы, проводимые администрацией Порошенко, считая их «самыми глубокими» за последние 25 лет.
Ранее News.ru сообщал, что жительница ЛНР приговорена к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Киева. Виктория Воронина вербовала земляков для тайного сотрудничества с Киевом и пыталась дестабилизировать ситуацию в ЛНР с помощью социальных сетей.