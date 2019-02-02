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Ответ США: Путин объявил о важном решении РФ
Ответ США: Путин объявил о важном решении РФ

Путин заявил о приостановке участия России в ракетном договоре 

Lenta.ru + ещё 2 16 минут назад
Фото: ИноСМИ
Россия приостанавливает свое участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ответ на аналогичные действия США. Об этом в субботу, 2 февраля, заявил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Оружие , Политика , США , Владимир Путин , РИА Новости
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