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Путин заявил о приостановке участия России в ракетном договоре
Lenta.ru
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ещё 2
16 минут назад
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ИноСМИ
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Россия
приостанавливает свое участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ответ на аналогичные действия США. Об этом в субботу, 2 февраля, заявил российский президент
Владимир Путин
, передает
РИА Новости
.
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