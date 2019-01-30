Донбасс: Киев и Запад нацелились на «большую зачистку»?

Очередной план урегулирования на Донбассе родился в ОБСЕ . Как всегда, у Донбасса никто не спросил, что там об этом думают.

МИД России подверг критике план спецпредставителя ОБСЕ по Украине Мартина Сайдика по урегулированию конфликта в Донбассе. На Смоленской площади считают, что он противоречит Минским соглашениям. Этот план предусматривает развертывание в регионе совместной миссии ООН и ОБСЕ. И преследует, добавим, главную и единственную цель: установить контроль над границей с Россией для зачистки неподконтрольных Киеву территорий с дальнейшим установлением там военно-гражданской администрации. Разумеется, действующая в настоящее время в республиках власть будет лишена своих полномочий. Скорее всего, ее представителей возьмут под стражу и подвергнут суду.

В общем-то, ничего нового господин Сайдик не предложил. В Москве подчеркивают, что с аналогичной инициативой в свое время выступал спецпредставитель Госдепа в Киеве Курт Волкер . Да и не только он. Как эхо всем этим западным деятелям вторил глава украинского МИД Павел Климкин . Мол, миссия должна иметь военный и полицейский компоненты, а также международную администрацию.

Справедливости ради: Россия ничуть не отвергает саму идею ввода миротворцев в Донбасс. Но только они должны иметь там строго очерченные функции и географию присутствия, занимаясь преимущественно охраной сотрудников ОБСЕ. Понятно, что Украина хотела бы видеть в их рядах в основном представителей государств-членов НАТО . Те, как рассчитывают в Киеве, поведут себя жестко, не испытывая никаких симпатий к населению региона.

По большому счету, расчет точный. Вот только согласовывать состав миротворческой миссии все равно придется с Москвой. Но главное — контроль над границей с Россией стоит в конце списка, составляющего суть Минска-2. Главные пункты связаны с выборными процессами, амнистией и освобождением удерживаемых сторонами конфликта лиц, а также с конституционной реформой. А здесь благодаря Украине никаких принципиальных подвижек нет.