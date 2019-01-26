Колумбия отказалась предоставлять военные базы американцам

Более того, колумбийская армия также останется на базах. Ввод войск не планируется, отметили в ведомстве.

«Войска останутся на базах, в связи с ситуацией в Венесуэле переброски войск не было и не планируется», — сказано в заявлении Минобороны.

Пресс-служба уточнила, что на сегодняшний день «переброски судов и самолетов не было», и речи об этом тоже не идет. Там уточнили, что состояние боевой готовности армии связано с терактом 17 января в Боготе.

Военное ведомство заявило, что Колумбия не поддастся на провокации, и не позволит никому провоцировать правительство страны. Политика по отношению к Венесуэле будет оставаться на том же уровне.

Ранее Колумбия поддержала оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны. Помимо Боготы это сделали Соединенные Штаты, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Коста-Рика, Гватамала, Гондурас, Панама, Грузия и Перу. Москва, в свою очередь, осталась на стороне Мадуро.