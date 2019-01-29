В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс роты украинских снайперов

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие роты украинских снайперов в Донбасс, заявил во вторник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко

"В преддверии встречи контактной группы в Минске, в район населенного пункта Войтово отмечено прибытие и размещение роты снайперов из состава 25 отдельной воздушно-десантной бригады (ВС Украины, — ред.), — заявил Марочко.

По данным Народной милиции ЛНР, снайперы прибыли в Донбасс для активизации разведывательно-диверсионной деятельности и проведения провокационных действий.

Очередное заседание контактной группы и ее рабочих подгрупп запланировано 30 января в белорусской столице.