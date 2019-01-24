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Позорный вид Порошенко, удивление Захаровой и другие события дня
Позорный вид Порошенко, удивление Захаровой и другие события дня

Посол в России: Законные власти Венесуэлы пытаются найти выхода из кризиса 

РИА Новости + ещё 31 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призывает оппозицию к диалогу для выхода из сложившегося политического кризиса, заявил в четверг посол республики в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса.
В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который после очередных президентских выборов вступил в должность главы государства 10 января. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США». Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 двух часов.
"Президент Мадуро постоянно призывает к диалогу, и наше правительство ищет возможность, как выйти из этого кризиса. И мы благодарны за посредничество бывшему президенту Испании, а также генсекретарю ООН", — сказал посол в интервью телеканалу «Россия-24».
По его словам, Россия оказывает серьезную помощь Венесуэле в преодолении экономического кризиса.
"А США в этом препятствует. Кризис у нас не из-за того, что правительство не способно принимать правильные решения, а из-за экономической блокады и санкций со стороны США", — добавил посол.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал события в Венесуэле «очередным грубейшим вмешательством» во внутренние дела государства, отметив, что признание «временного президента» в Венесуэле США и рядом стран говорит о том, что они приложили руку к этой ситуации.
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Конфликты , Ближний Восток , В мире , Латинская Америка , Политика , США , Сергей Лавров , Николас Мадуро , ООН , МИД , РИА Новости , Венесуэла , Москва
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