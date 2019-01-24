Посол в России: Законные власти Венесуэлы пытаются найти выхода из кризиса

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который после очередных президентских выборов вступил в должность главы государства 10 января. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США». Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 двух часов.

"Президент Мадуро постоянно призывает к диалогу, и наше правительство ищет возможность, как выйти из этого кризиса. И мы благодарны за посредничество бывшему президенту Испании, а также генсекретарю ООН ", — сказал посол в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, Россия оказывает серьезную помощь Венесуэле в преодолении экономического кризиса.

"А США в этом препятствует. Кризис у нас не из-за того, что правительство не способно принимать правильные решения, а из-за экономической блокады и санкций со стороны США", — добавил посол.