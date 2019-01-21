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Украина заявила о наращивании сил ПВО из-за «действий России» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В ВВС Украины и других видах войск ВСУ наращиваются боевые способности противовоздушной обороны с учетом якобы увеличения числа российских войск на украинских границах, заявили в вооруженных силах Украины.
«С учетом наращивания войск страны-агрессора на украинских границах в Воздушных Силах и других видах Вооруженных Сил Украины наращиваются боевые способности противовоздушной обороны государства», — приводит УНИАН сообщение ВСУ.
Замначальника штаба командования ВСУ полковник Александр Жарык заявил, что основное внимание уделяется вопросам ПВО в условиях «наращивания вооруженной агрессии России» и якобы наращивания российской группировки войск на границах Украины.
Жарык заявил, что руководство противовоздушной обороной осуществляет начальник генштаба ВСУ, а непосредственное планирование и управление противовоздушной обороной, разработкой документов лежит на командовании ВВС.
«Один из вопросов, который поднимался — это вопрос усовершенствования системы противовоздушной обороны, ее наращивание за счет формирования дополнительных сил и средств, в том числе и подразделений ПВО, таких как подразделения зенитно-ракетных, радиотехнических войск, истребительной авиации и других подразделений для борьбы с беспилотной и пилотируемой авиацией», — добавил Жарык.
На Украине регулярно заявляют об «агрессии» со стороны России. Так, замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий Юрий Грымчак заявил, что «прямой агрессии от России» в Киеве ждут между первым и вторым турами президентских выборов.
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Другое , Оружие , Украина , Генштаб , УНИАН
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