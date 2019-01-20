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Американцев заподозрили в передаче курдам ракетных комплексов 

Lenta.ru + ещё 1 33 минуты назад
Фото: Reuters
Американцы передали сирийским курдам противотанковые ракетные комплексы. Об этом пишет турецкая газета Yeni Akit.
По данным региональных источников, противники вывода войск США из Сирии отдали ПТРК Javelin и Tow. Отмечается, что наемников и представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) обучили обращению с этим оружием.
Газета пишет, что ракетные комплексы спрятаны в окрестностях города Манбидж. Их планировалось использовать против турецких танков, которые будут участвовать в запланированной операции Анкары на сирийской территории. Теперь же турецкие спецподразделения ищут ПТРК.
Президент США Дональд Трамп в конце 2018 года объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну. Он также предложил позаботиться об оставшихся в регионе террористах другим странам, в том числе Турции.
Сообщалось, что часть военных США может на неопределенный срок остаться на юге Сирии, где функционирует американская база Эт-Танф. При этом советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон указывал, что американцы не покинут Сирию, пока Турция не оставит в покое поддерживаемых Вашингтоном курдов.
В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. К террористам он причисляет представителей PYD и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживают США.
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Комментарии
Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Оружие , США , Реджеп Эрдоган , Джон Болтон , Дональд Трамп , Исламское государство , Партия демократического союза , Манбидж , Сирия
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