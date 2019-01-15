Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» в Донбассе оружии

После получения военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin в Донбассе прекратились танковые обстрелы украинских позиций. Об этом во вторник, 15 января, рассказал президент Украины Петр Порошенко , передает УНИАН

Обратить внимание на психологические результаты предоставления Javelin украинской армии Порошенко решил на встрече с представителями бизнеса и общественности Киверцевского района Волынской области.

По его словам, «российские танкисты», узнав о появлении Javelin у бойцов ВСУ, отказались выезжать на позиции и обстреливать ВСУ.

«Мы не имеем сейчас танковых обстрелов. Это эффект только от одного типа оружия», — сказал украинский лидер.

О том, что президент США Дональд Трамп собирается передать Javelin Киеву, стало известно еще в конце 2017 года. Указывалось, что Украина получит 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов.

О прибытии американских противотанковых ракетных комплексов на Украину стало известно в апреле 2018 года. 22 мая прошлого года Порошенко сообщил о первом испытании ПТРК, указав, что оружие будет применяться в случае наступления России.

Вооруженное противостояние в Донецкой и Луганской областях Украины, вызванное сменой власти в Киеве, продолжается с апреля 2014 года. Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к боевым действиям в регионе. Москва, в свою очередь, указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.