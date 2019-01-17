Россия может направить наблюдателей на выборы президента Украины. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам главы МИДа, приглашение понаблюдать за украинскими выборами поступило России от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
«У нас приглашение есть», — подчеркнул министр, не уточнив при этом, будет ли оно принято.
Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.
На данный момент в качестве кандидатов на них зарегистрированы восемь человек: мэр Львова Андрей Садовый, депутаты Верховной рады Сергей Каплин, Евгений Мураев и Виталий Куприй, лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, бывший министр экологии Игорь Шевченко, экс-министр обороны Анатолий Гриценко и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.
Согласно опросу украинского Института анализа и прогнозирования, проведенному в конце декабря — начале января, фаворитами на выборах являются пока не зарегистрировавшиеся лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (19,3%) и актер Владимир Зеленский (12,9%).