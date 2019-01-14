Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Украинские силовики за сутки четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о новом перемирии в регионе с 29 декабря. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

"За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Молодежное, Желобок, Калиновка, Первомайск. Всего по территории республики было выпущено более 40 снарядов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.