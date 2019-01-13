Луганск поймал Киев на неприкрытой лжи

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ЛНР поймала Украину на лжи 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Заявление Украины о задержании бывшего танкиста самопровозглашенной Луганской народной республики оказалось фейком, так как указана не существующая в ЛНР танковая бригада, заявил официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.
«Информация о задержании бывшего танкиста ЛНР, опубликованная штабом «ООС», не соответствует действительности, и вызывает ряд вопросов», — передает РИА «Новости» слова Марочко.
Перед этим штаб операции Объединенных сил заявил о задержании бывшего танкиста «54 танковой бригады» ЛНР.
Марочко отметил, что в сообщении не указана фамилия задержанного, а «54 танковая бригада» в структуре народной милиции ЛНР вообще не существует.
«Почему не указывается фамилия? Почему указана несуществующая танковая бригада? Низкопробный фейк», — прокомментировал Марочко.
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Конфликты , Видео , В мире , Украина , Андрей Марочко , РИА Новости
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