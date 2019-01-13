Украинские силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Накануне в ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков. Согласованное контактной группой "новогоднее" перемирие вступило в силу в Донбассе 29 декабря.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из гранатометов и стрелкового оружия.