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Украинские силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Накануне в ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков. Согласованное контактной группой "новогоднее" перемирие вступило в силу в Донбассе 29 декабря.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из гранатометов и стрелкового оружия.
"Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано", — добавил представитель ДНР в СЦКК.
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