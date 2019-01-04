В ДНР и ЛНР заявили о нарушении ВСУ перемирия в Донбассе

В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что украинские силовики несколько раз нарушили режим прекращения огня.

Как заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, ВСУ за сутки три раза нарушили режим прекращения огня.

«Общее количество примененных ВФУ (вооруженные формирования Украины. — RT) боеприпасов — 44 единицы», — цитирует Донецкое агентство новостей Якубова.

Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР сообщил, что силовики два раза за минувшие сутки обстреляли позиции республики.

Отмечается, что обстрелам подверглись районы Золотого-5 и села Сокольники, огонь вёлся из 120-мм миномётов и стрелкового оружия.

В конце 2018 года контактная группа утвердила режим прекращения огня в Донбассе с 29 декабря.

В Берлине и Париже приветствовали договорённости о новогоднем перемирии.