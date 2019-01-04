The National Interest (США): как Россия победила НАТО в войне в 2024 году

Май-2024 года во многом был похож на лето 85-летней давности.

Русские понимали это, и именно поэтому их секретная операция получила название «Молотов».

Весьма открыто обсуждавшийся годом ранее китайско-российский пакт о ненападении между Китайской Народной Республикой (КНР) и Москвой стал еще одним предупредительным сигналом, особенно его язык. Русские (и китайцы) сделали ставку на отсутствие исторического мышления у Запада (и особенно у американцев) и полагали, что им сойдет с рук их маленькая «шутка» в использовании языка (то есть тех выражений, которые были заимствованы из текста Пакта о ненападении Молотова-Риббентропа). Они сделали это — и, вероятно, улыбались в течение всего времени, пока их танки шли вперед широким фронтом, и уже их командиры могли видеть реку Вислу , которую большинство американцев не смогли бы найти на карте, даже если бы от этого зависела их жизнь.

Предупредительные сигналы, как всегда, могли видеть все. Но соединить отдельные точки, определить контуры и предсказать развитие событий — дело непростое. Все более резкая российская риторика по поводу репрессий в отношении представителей русского этнического меньшинства в соседних государствах Балтии в 2020 году была первым намеком. Эта риторика направила внимание НАТО в ложном направлении — на север, а также стала причиной неверной интерпретации наращивания русскими военной силы в Калининграде (бывшая Восточная Пруссия), и в результате фокус внимания был перенесен на север, а не на юг или на запад. Это позволило России договориться с правительством Белоруссии о проведении серии учений, которые представляли собой предлог для тайного сосредоточения сил в этих районах для облегчения проведении операций против Польши

Второй предупредительный сигнал был связан с заключенным с Киевом соглашением по поводу поддающегося проверке перемирия на Восточной Украине, а в роли посредника выступила тогда госсекретарь США Никки Хейли. С помощью заключения, а затем и выполнения этого соглашения русские смогли еще больше укрепить ложное ощущение безопасности в НАТО, и руководство Североатлантического альянса согласилось с требованием министра обороны Джона Болтона о направлении значительного количества солдат НАТО в Афганистан для защиты афганского правительства, находившегося в осаде в кабульском анклаве.

Читатель, возможно, хочет, чтобы ему напомнили об обстоятельствах неудавшейся небоевой эвакуации посольства США и посольств других западных стран, когда Кабул почти был сдан во время совместной операции «Аль-Каиды» * и «Исламского государства»* (террористические организации, запрещенные в России. прим.ред.) в 2021 году, получившей название «Хаттин» (Hattin). А произошло это вскоре после того, как Дональд Трамп одержал убедительную победу в 2020 году и был переизбран на второй срок. После этого было начата операция «Отчаянное вращение» (Desperate Revolve), в ходе которой основные боевые силы НАТО были направлены на выполнение гуманитарной операции по защите жителей анклава Кабула от геноцида, который был им обещан «Исламским объединенным фронтом» (Islamist Unification Front — явно вымышленная автором организация — прим. ред.).

За этим предупредительным сигналом (переориентация НАТО на Афганистан) последовало подписание в 2023 году печально известного китайского-российского пакта о ненападении. Как обычно, американцы предпочли посмотреть на него через тихоокеанские линзы, а не через европейские линзы. Они считали, что этот пакт может дать больше свободы действия Пекину, и не воспринимали его как предвестник российских действий на западе.

Эта паранойя подпитывалась русскими еще и ложным указанием направления, а делалось это с помощью сообщений о том, что на Западе назвали китайской киберкампанией в поддержку президента Дональда Трампа и республиканцев накануне промежуточных выборов в Конгресс 2024 года, а это еще больше отвлекло американцев (а также, по правде говоря, и большинство европейцев). Сегодня ясно, что китайцы действовали в сговоре в ходе этой операции, и это могло свидетельствовать о дальнейшем китайско-российском сотрудничестве по «захвату земель» Китаем в зоне его влияния.

Российская публичная риторика по поводу подвергаемых преследованиям представителей меньшинств в странах Балтии (и в Финляндии) продолжалась до самого последнего момента, и при этом НАТО и ее значительные возможности в области разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) были сфокусированы на масштабной российской кампании по маскировке (maskirovka), в ходе которой обсуждался вопрос о вероятном вторжении в Эстонию. Августовские пушки не заставили себя долго ждать. Большой российский операционный вызов включал в себя проведение одновременных операций из Калининграда, а также против восточной Польши. Существующее географическое разделение казалось непреодолимым по современным стандартам, однако русские все спланировали и подготовили, а сделано это было в сверхсекретном учебном центре имени Шапошникова в Москве.

Калининградский компонент «Плана Молотова» включал в себя очень ограниченные, но стремительные операции, особенно против Гданьска, целью которых было перерезать быстрые поставки любых военных материалов из Соединенных Штатов и НАТО через этот порт. Русские в качестве основы взяли египетский план 1973 года, реализованный в ходе войны Судного дня. Русские намеревались захватить так называемый «Польский коридор» и Гданьск, или, по крайней мере, нейтрализовать этот порт, а затем установить там смертоносный и закрывающий доступ зонтик с помощью своих зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, а также с помощью наземных установок (артиллерийских и ракетных) и противотанковых систем. Со стороны моря они развернули дизельные и атомные подлодки, а также заминировали с их помощью немецкие и датские порты.

После первоначального шока НАТО, как и ожидалось, начала реагировать и сфокусировала все внимание на западном направлении. Войска НАТО, как и израильтяне в свое время, получили неверные советы, — они попытались отбить Гданьск и атаковать мощные российские базы в Калининграде. Возникшая в результате кровавая бойня вызвала в памяти тех немногих историков, кто занимался этой темой, воспоминания о десятках тысяч погибших солдат в первые дни первой мировой войны.

Российская система запрета доступа (A2) действовала эффективно, и с ее помощью были сбиты 6 из 7 самолетов C-17, на борту которых находились солдаты 82-ой воздушно-десантной дивизии, направлявшиеся на польские аэродромы, и в результате погибли сотни американских десантников, но именно этот шок вывел американцев из состояния летаргии. Однако настоящий шок наступил в тот момент, когда Американский военный резерв из целой боевой бригады (эти солдаты прошли специальную подготовку на своих базах в Германии и Польше), находившийся на борту следовавших без боевого сопровождения кораблей USNS Sgt York, USNS Omar Bradley и USNS Harvey Milk, был потоплен, как потом выяснилось, российской подводной лодкой класса «Акула».

Одновременно российские военно-воздушные силы вместе с подразделениями противовоздушной обороны (PVO Strany) добились абсолютного господства в воздухе в районе Гданьска и Калининграда. Но это была только разминка.

Война продолжалась всего 10 дней, и в этот момент главные действия обозначились на востоке, — было предпринято наступление через Припятские болота и дальше в сторону Польши через ранее державшийся в тайне секретный «коридор», проходящий через Белоруссию. Украинцы не могли оказать помощь, поскольку были связаны соглашением о прекращении огня, и, кроме того, их подразделения, в основном, были расположены на востоке Украины и следили за выполнением соглашения о прекращении огня. Еще более шокирующим было то, что венгры отказались выполнять свои обязательства в рамках НАТО, и так продолжалось до тех пор, пока они не смогли добиться согласия на пересмотр многолетних территориальных споров по поводу Трансильвании и Приднестровья.

Эти действия, в свою очередь, сковали вооруженные силы Румынии, и эти две нации приготовились действовать друг против друга, а не выполнять обязательства в рамках НАТО. Одновременно боевики «Исламского объединенного фронта» начала осеннюю кампанию против Кабула, используя при этом вооружения, которое тайным образом получили от русских через Узбекистан. Глобальный характер координируемых Россией действий заставил западных влиятельных политиков войти в цикл, состоявший из взаимных обвинений и проявлений нерешительности.

А в это время российские танки продолжали двигаться вперед. В начале октября они без особых проблем прошли по южной части Польши и «освободили» Краков, и в это же время Россия сделала секретное предложение через посольство Северной Кореи в Берлине о возвращении Германии Силезии, а затем устроила настоящее развлечение по поводу этого дипломатического маневра с помощью немецкого политика правого толка в правящей после ухода Меркель коалиции, который рассказал об этом в социальных сетях, а также в интервью ведущим мировым изданиям. К этому моменту русские подошли к реке Висле рядом с Варшавой и расширили свою зону закрытого доступа и противовоздушной обороны почти до границ Германии. Затем они объявили об одностороннем прекращении огня и пригласили все стороны на конференцию в Шанхае, в Китае, который предложил себя в качестве беспристрастного посредника.

Вызывающая сожаление политическая и дипломатическая история продолжалась, как всем известно, и в следующем году, и она все еще продолжается сегодня на глобальной арене. Однако настоящий интерес у всех сторон должен вызывать анализ великолепных действий русских во всех аспектах военной области в ходе завершения масштабной боевой операции высокой интенсивности против сил Польши, Соединенных Штатов и НАТО. Эти более детальные уроки будут рассмотрены во второй статье на этом веб-сайте в ближайшем будущем. Особый интерес представляют операции немецкой Боевой группы Шмидта (Kamfgruppe Schmidt), приданной американской комбинированной бригаде передового базирования в Познани в качестве части временной дивизии НАТО, развернутой для наступления на Гданьск в первую неделю войны.

Этот сценарий о событиях, происходивших в течение нескольких лет в будущем, является, конечно же, вымышленным.

Джон Кьюэн — профессор военной истории и бывший морской офицер. Он изложил свои взгляды, которые не отражают официальную политику или позицию Министерства сухопутных войск США, Министерства военно-морских сил США, Министерства обороны и Правительства США.

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