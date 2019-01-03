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Экс-главу СБУ Наливайченко выдвинули в президенты Украины 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Еще одним кандидатом в президенты Украины выдвинут бывший глава СБУ и лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко. Об этом сообщается на сайте партии.
Как отмечается, Наливайченко никогда не допустит коррупции и произвола.
"Функция президента — служить людям, а не прятаться от них за стенами собственной канцелярии и иммунитетом", — заявил Наливайченко.
Ранее шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что обнародует предвыборную программу после того, как будет официально зарегистрирован в качестве кандидата в президенты.
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Конфликты , В мире , Другое , Кавказ , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Валентин Наливайченко , СБУ
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