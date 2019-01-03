Экс-главу СБУ Наливайченко выдвинули в президенты Украины

Еще одним кандидатом в президенты Украины выдвинут бывший глава СБУ и лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко . Об этом сообщается на сайте партии.

Как отмечается, Наливайченко никогда не допустит коррупции и произвола.

"Функция президента — служить людям, а не прятаться от них за стенами собственной канцелярии и иммунитетом", — заявил Наливайченко.