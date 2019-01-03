Экс-главу СБУ Наливайченко выдвинули в президенты Украины 

Еще одним кандидатом в президенты Украины выдвинут бывший глава СБУ и лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко. Об этом сообщается на сайте партии.
Как отмечается, Наливайченко никогда не допустит коррупции и произвола.
"Функция президента — служить людям, а не прятаться от них за стенами собственной канцелярии и иммунитетом", — заявил Наливайченко.
Ранее шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что обнародует предвыборную программу после того, как будет официально зарегистрирован в качестве кандидата в президенты.