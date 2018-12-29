Постпред России при ООН Василий Небензя назвал правильным решение властей США о выводе войск из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вывод из Сирии находящихся на сирийской территории без согласия законных властей иностранных контингентов — шаг в правильном направлении», — сказал Небензя.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал политику Соединённых Штатов в отношении Сирии.
19 декабря США объявили о разгроме террористической организации «Исламское государство»* в Сирии.
Позднее Белый дом сообщил о начале вывода американских войск из САР.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.