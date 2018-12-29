Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя оценил заявление США о выводе войск из Сирии 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: AFP
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал правильным решение властей США о выводе войск из Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вывод из Сирии находящихся на сирийской территории без согласия законных властей иностранных контингентов — шаг в правильном направлении», — сказал Небензя.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал политику Соединённых Штатов в отношении Сирии.
19 декабря США объявили о разгроме террористической организации «Исламское государство»* в Сирии.
Позднее Белый дом сообщил о начале вывода американских войск из САР.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
Эрдоган заявил, что санкции не помешают сотрудничеству Турции и Ирана На Украине ожидают получить патрульные катера США в июле 2019 года Пентагон анонсировал встречу высокопоставленных военных США и Турции
Конфликты , Армия , Ближний Восток , Политика , США , Сергей Лавров , Василий Небензя , ООН , Исламское государство , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Рубль нарушит традицию160
Московское метро подготовили к аду12
Меркель полюбезничала с Путиным после жесткого ультиматума67
У ополченцев Донбасса появилась флотилия109
«Победа» заявила о массовой задержке рейсов пограничниками9
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
00:14
Обезьяна скрутила номерной знак с машины
Происшествия Общество
00:41
Московское метро подготовили к аду
Новости Москвы
00:46
Пока вы спали: Рубль нарушит традицию
Общество
01:08
«Вы там живете какими-то иллюзиями»
В мире
01:35
Москвичи массово покинут столицу
Новости Москвы
00:15
«Это самоубийство»: «Голос» выбрал четверку
Шоу-бизнес Статьи
02:54
«Угомоните женщину»: массовая драка на корпоративе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение