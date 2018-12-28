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Все задержанные украинские моряки заявили, что считают себя военнопленными 

РИА Новости + ещё 2
Фото: © РИА Новости / Александр Полегенько
Все задержанные возле Керченского пролива украинские военные моряки заявили, что считают себя военнопленными, написал адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook в четверг.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что задержанные украинские военнослужащие не пленные, а нарушители государственных границ РФ. Как отмечала член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, украинские моряки, задержанные у берегов Крыма, не являются военнопленными, так как подобный статус применим только в ситуации международного военного конфликта. Судья Верховного суда Крыма Алла Овчинникова также сообщила, что в соответствии с Женевской конвенцией украинских моряков, которые были задержаны за нарушение границы РФ, нельзя признать военнопленными, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии войны.
Верховный суд Крыма 26 декабря завершил рассмотрение всех 20 апелляций на арест украинских моряков, нарушивших госграницу России в Керченском проливе, отклонив ходатайства адвокатов об освобождении из-под ареста.
"По состоянию на 27.12.2018, все 24 военнопленные украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными", — говорится в сообщении, обнародованном на странице в соцсети адвоката Полозова.
По его словам, раненые моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили о своем статусе военнопленных российскому следствию в четверг. "Моряки действуют в рамках единой стратегии", — добавил Полозов.
Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Полозов был назначен старшим группы адвокатов украинских моряков.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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Конфликты , Дмитрий Песков , Ольга Ковитиди , Андрей Артеменко , Владимир Путин , СБУ , Совет Федерации , Верховная Рада , Республика Крым
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