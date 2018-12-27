В ДНР отменят комендантский час на Новый год и Рождество

Комендантский час на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики будет отменен на Новый год и Рождество, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин в ходе прямой линии.

"Что касается праздников — на Новый год и Рождество комендантский час отменяем", — заявил Пушилин.

Комендантский час был введен в ДНР с началом боевых действий летом 2014 года. Он действовал с 23.00 до 04.00 (совпадает с мск), исключение составляли церковные праздники, такие как Пасха и Рождество, новогодняя ночь и отдельные государственные праздники, в которые комендантский час мог быть отменен решением руководства республики.