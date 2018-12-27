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В ДНР отменят комендантский час на Новый год и Рождество 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Комендантский час на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики будет отменен на Новый год и Рождество, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин в ходе прямой линии.
"Что касается праздников — на Новый год и Рождество комендантский час отменяем", — заявил Пушилин.
Комендантский час был введен в ДНР с началом боевых действий летом 2014 года. Он действовал с 23.00 до 04.00 (совпадает с мск), исключение составляли церковные праздники, такие как Пасха и Рождество, новогодняя ночь и отдельные государственные праздники, в которые комендантский час мог быть отменен решением руководства республики.
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Конфликты , В мире , Украина , Денис Пушилин
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