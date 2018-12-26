Донбассу предрекли «новый рецидив кровавой бойни»

Когда Киев начнет наступление в Донбассе

Военное положение на Украине официально отменено. Означает ли это, что уменьшилась и угроза нового обострения в Донбассе? Есть ряд признаков того, что Киев готовит новую провокацию против непризнанных республик Новороссии. Какой она может быть — и в какие сроки можно ее ожидать?

Истек срок, на который в 10 областях Украины было введено военное положение «в связи с российской агрессией». Не стихают разговоры о том, что Петру Порошенко якобы необходимо именно до конца этого срока организовать провокацию, чтобы военное положение продлить и тем самым сорвать президентские выборы весной будущего года.

Но 26 декабря — лишь формальная дата. Никто не мешает Киеву организовать провокацию чуть позже и ввести военное положение заново. А заодно и продемонстрировать украинскую демократию в действии: вводили военное положение на месяц — слово сдержали. А что там дальше — уже совсем другая история.

Что происходит сейчас в Донбассе с чисто военной точки зрения — и есть ли признаки подготовки такой провокации?

В последнюю неделю на 300-километровом фронте Донбасса сложилась на редкость спокойная обстановка. Обстрелы со стороны ВСУ крайне редки, а даже ночью порой устанавливалась тишина. Правда, в последние несколько дней тишина стала и эфирной: ВСУ ввело режим полного радиомолчания и запрета на любые переговоры по армейским и УКВ-рациям. С чем это связано — неясно, но выглядит зловеще.

Тем не менее, напряжение не спадает. Идет много разговоров о том, что на железнодорожную платформу в Красногоровке (в 15-20 километрах к западу от Донецка) прибыли два вагона с синими канистрами, в которых обычно перевозят химикаты и другие опасные вещества. Разгружали их военнослужащие СБУ , одетые в армейские костюмы химзащиты.

Платформа в Красногоровке — ближайшая со стороны Украины железнодорожная станция возле Донецка. Рядом расположено и Курахово, в котором находится штаб группировки ВСУ, стоящей прямо западнее Донецка. Что они там могут придумать, и зачем им понадобились костюмы химзащиты — понять пока невозможно. Мало того. Поступают сообщения от местного населения на прямо противоположном участке фронта — из поселка Счастье под Луганском о том, что и там украинские военнослужащие были замечены с противогазами, чего раньше с ними никогда не случалось.

Совершенно не обязательно, что Киев должен устроить что-то, связанное с химическим оружием или другими опасными материалами. Достаточно организовать «обстрел» жилых кварталов на территории, подконтрольной ВСУ, с помощью боеприпасов и вооружения, с гарантией имеющихся только у Вооруженных сил Новороссии. Называют, в частности, РЗСО «Снежинка», которого у ВСУ нет, но изготовить несколько снарядов для него украинский ВПК способен. В качестве целей указывают и все тот же микрорайон «Восточный» в Мариуполе, и Авдеевку и даже Константиновку.

Вечное «перемещение» возможной или прогнозируемой даты начала украинской провокации стало привычным психологическим фоном обстановки. Но есть основания полагать, что предварительное обнародование такой информации, получаемой в основном из разведывательных источников, все же является реально действенной мерой. Действительно могущей предупредить и предотвратить. Если что-то не случилось в заявленный срок, то это еще не означает, что ничего не было. Просто удалось избежать.

Привязка поведения Киева к неким конкретным датам — это отчасти условность, отчасти шаманство. Есть ведь не только 26 декабря — формальное и календарное окончания срока действия военного положения. Есть еще планируемая поездка Петра Порошенко в Стамбул за томосом 7 января, например. А также некоторые другие даты, отталкиваясь от которых, можно предполагать срок украинской провокации — в самом факте которой уже, похоже, никто не сомневается.

В любом случае — если бы Киев действительно хотел бы снизить напряжение на фронте, у него для этого есть масса возможностей. Было бы неплохо продемонстрировать что-то реальное, что успокоило бы живущих в Донбассе людей. В противном случае присутствующее сегодня на фронтах психологическое напряжение способно взорваться само собой.

Пока со стороны ВСН действует жесткий запрет на использование артиллерии даже в ответ на обстрелы со стороны ВСУ. Но «самозаводящаяся» обстановка может поставить под сомнение даже жесткую дисциплину, которое в ВСН куда лучше налажена, чем по другую сторону окопов.

Еще пара недель такого нагнетания психологического напряжения, и никакая «химическая провокация» может и не понадобиться. В условиях подобного нервного стресса любая мелочь способна вызвать новый рецидив кровавой бойни в Донбассе.