Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа дата нападения Украины на Россию 

Дни.ру 49 минут назад
Американцы готовят Украину к войне с Россией, уверен крымский журналист Константин Кнырик. По его мнению, начало бойни запланировано на 2024 год, когда в армии Незалежной будет около миллиона солдат, обработанных антироссийской пропагандой.
Запад продолжает использовать информационно-психологические приемы для подготовки украинской армии, сказал Кнырик. В эфире передачи "Право голоса" на ТВЦ журналист заявил, что перед США и Европой стоит задача подготовить 200 тысяч, а то и миллион человек, ненавидящих Россию и способных на проведение провокаций или крупных сухопутных операций.
Нынешнее положения дел в Незалежной с военной точки зрения полностью устраивает Вашингтон, ведь это позволяет организовать очередной инцидент вроде недавней попытки украинских кораблей прорваться через Керченский пролив, уверен эксперт.
По его мнению, Запад готовит войну между Россией и Украиной к 2024 году. Провокации же, полагает журналист, нужны для "накачки" информационного пространства.
"Эти законопроекты с предложением объявить России войну или нет, навязывают в обществе дискуссию, которая при четкой информационной работе сводится к тому, что войну объявлять будет нужно", — пояснил Кнырик.
Напомним, в конце ноября после провокации украинских военно-морских сил в Керченском проливе в юго-восточных областях Незалежной было введено военное положение на месяц. 26 декабря президент Петр Порошенко отменил особый режим.
Дни.ру: последние новости
Зачем провокатор Порошенко лезет в Крым Трамп бежит из Сирии под натиском Путина В Москве заявили об аресте моряков НАТО
Комментарии73
Конфликты , Армия , Видео , В мире , Украина , Петр Порошенко , ТВ Центр , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла объяснение ответному «удару» Украине29
Россия заявила о «грубом нарушении» Израиля в Сирии271
Эстония решила отблагодарить Россию26
Скандальная чиновница уволилась и вспомнила о детях18
Украинцы отреагировали на российские санкции194
Видео
01:20
Россия нашла объяснение ответному «удару» Украине
Политика Украина
01:40
Названа дата нападения Украины на Россию
Конфликты Армия
04:53
Воюющий чеченец рассказал о борьбе против Путина
Украина Армия
13:36
Эстония решила отблагодарить Россию
Прибалтика В мире
00:48
Дочь Канделаки отчислили из МГУ
Шоу-бизнес
03:07
Скандальная чиновница уволилась и вспомнила о детях
Политика
06:51
Армия РФ получит новое оружие
Политика Армия
02:18
Изнасилование дознавательницы: новый поворот в деле
Криминал Происшествия
03:22
Россия заявила о «грубом нарушении» Израиля в Сирии
Политика Ближний Восток
00:58
Западу предрекли признание «русского Крыма»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение