Контактная группа утвердила перемирие в Донбассе

Участники Контактной группы поддержали решение группы по безопасности, которая согласовала режим прекращения огня в Донбассе с 29 декабря.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на исполняющего обязанности главы МИД самопровозглашённой ЛНР Владислава Дейнего

«Контактная группа поддержала решение рабочей группы по вопросам безопасности, подтвердила готовность сторон конфликта в Донбассе обеспечить устойчивое и бессрочно прекращение огня с 01.01 по московскому времени 29 декабря 2018 года», — сказал он.

Он назвал это решение «очень важным результатом накануне Нового Года и Рождества, зимних каникул», который получен в сложных, напряжённых условиях, и который даёт надежду жителям Донбасса на тихие и спокойные праздничные дни.

Ранее участники подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию на востоке Украины договорились о перемирии с 29 декабря.