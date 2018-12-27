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Контактная группа утвердила перемирие в Донбассе 

RT на русском + ещё 26 1 час назад
Фото: РИА Новости
Участники Контактной группы поддержали решение группы по безопасности, которая согласовала режим прекращения огня в Донбассе с 29 декабря.
Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на исполняющего обязанности главы МИД самопровозглашённой ЛНР Владислава Дейнего.
«Контактная группа поддержала решение рабочей группы по вопросам безопасности, подтвердила готовность сторон конфликта в Донбассе обеспечить устойчивое и бессрочно прекращение огня с 01.01 по московскому времени 29 декабря 2018 года», — сказал он.
Он назвал это решение «очень важным результатом накануне Нового Года и Рождества, зимних каникул», который получен в сложных, напряжённых условиях, и который даёт надежду жителям Донбасса на тихие и спокойные праздничные дни.
Ранее участники подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию на востоке Украины договорились о перемирии с 29 декабря.
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Конфликты , В мире , Украина , Владислав Дейнего , МИД
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