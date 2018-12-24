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Силовики обстреляли из минометов окраины Горловки, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики в понедельник обстреляли из минометов населенный пункт Зайцево, расположенный на окраине Горловки, жертв нет, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня около 03.00 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь из минометов калибром 120 миллиметров из населенного пункта Жованка по населенному пункту Зайцево. В результате прямого попадания боеприпаса разрушена половина дома по улице Брусилова. Жертв среди мирного населения не зафиксировано", — заявил представитель ведомства.
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Конфликты , В мире , Горловка
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