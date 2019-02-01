ВСУ за сутки трижды обстреляли территорию ЛНР

Атака была произведена из минометов калибром 120 миллиметров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

ВСУ за сутки трижды обстреляли территорию самопровозглашенной ЛНР. Об этом говорится в сообщении представительства самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«За 31 января 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела», — заявили в представительстве Луганской народной республики.

В сообщении также говорится, что обстрелам подверглись позиции ЛНР у населенных пунктов Пришиб, Золотое-5 и район КПП «Станица Луганская». Отмечается, что атака украинских силовиков была произведена из минометов калибром 120 миллиметров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Всего по территории ЛНР было выпущено порядка 40 мин и гранат.

Ранее в пресс-службе народной милиции ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины стягивают танки для усиления ударной группировки к Донбассу.