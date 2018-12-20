Источник: Чавушоглу обсудил с Помпео вывод войск США из Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в четверг телефонные переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, в ходе которых обсуждалось решение Вашингтона вывести войска из Сирии . Об этом сообщил журналистам источник во внешнеполитическом ведомстве республики.

"Наш министр провел переговоры с госсекретарем США Помпео, они обсуждали решение США вывести войска из Сирии", — сказал источник.

Другие детали их переговоров, а также реакция Анкары на это решение не приводятся.