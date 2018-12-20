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Источник: Чавушоглу обсудил с Помпео вывод войск США из Сирии 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в четверг телефонные переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, в ходе которых обсуждалось решение Вашингтона вывести войска из Сирии. Об этом сообщил журналистам источник во внешнеполитическом ведомстве республики.
"Наш министр провел переговоры с госсекретарем США Помпео, они обсуждали решение США вывести войска из Сирии", — сказал источник.
Другие детали их переговоров, а также реакция Анкары на это решение не приводятся.
В среду президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск из Сирии, где находятся 2 тыс. американских военных. Он написал в Twitter, что США добились победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), что было единственной целью пребывания в стране американского воинского контингента.
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