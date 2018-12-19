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ВСУ обстреляли запад Донецка из минометов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подразделения украинских силовиков обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка.
Представители ДНР и ЛНР не смогли договориться с Киевом о перемирии
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сообщается, украинская армия обстреляла населенный пункт из тяжелых минометов. Наблюдатели насчитали 12 разрывов. Уточняются сведения о пострадавших и повреждениях.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. С тех пор противоборствующие стороны более 20 раз договаривались о прекращении огня. Последний раз это произошло 29 августа, но устойчивого перемирия достичь так и не удалось.
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