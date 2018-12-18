Стала известна цель наступления Украины на Донбасс

Украинская армия может начать наступление на Донбасс 24 или 25 декабря. Об этом «Известиям» рассказал заместитель начальника народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин

По данным разведслужб ДНР, цель Украины — захватить контроль над участком границы между ДНР и Россией . Войска планируют вести боевые действия в направлении Горловки и в районе Светлодарской дуги.

Басурин утверждает, что в операции будут участвовать около 20 тысяч украинских военных. Сейчас возле предполагаемого места наступления находятся четыре бригады солдат, более 120 танков и порядка 250 единиц артиллерии. Помимо этого в ДНР предполагают, что Киев разместит там реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Смерч».

Также в республике отметили, что Украина планировала начать боевые действия в конце прошлой недели, однако отложила начало операции из-за «вскрытия агрессивных планов и предания их огласке».

13 декабря представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина готовит военное наступление под Мариуполем и провокацию на линии соприкосновения в Донбассе.