В ДНР заявили о боестолкновении с двумя группами разведчиков ВСУ

Украинские разведчики попытались подобраться к позициями ополченцев самопровозглашенной ДНР. Как сообщил представитель Народной милиции республики Даниил Безсонов, в результате боя были ранены пятеро военнослужащих ВСУ. Инцидент произошел в районе Светолодарска. Кроме того, в ДНР отметили активизацию ВСУ по разведке позиций ополчения с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Пять военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения различной степени тяжести в результате скоротечных боестолкновений на линии разграничения сторон в Донбассе. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Наши наблюдатели своевременно выявили приближающегося противника и огнем из стрелкового оружия заставили его отказаться от выполнения задачи», — передает слова Безсонова ФАН.

Две группы украинских диверсантов предприняли попытку подобраться к позициям ополченцев самопровозглашенной ДНР в районе населенного пункта Верхнеторецкое и города Светлоодарска.

Эти районы находятся «в оккупации» 92-й и 72-й бригад ВСУ соответственно, отметил представитель Народной милиции ДНР. По его словам, силы ДНР вовремя заметили украинских диверсантов и заманили их «в ловушку», принудив к поспешному отступлению. Безсонов добавил, что в последнее время ВСУ усилили разведывательную активность в окрестностях Горловки

Для изучения позиций ополчения украинские силовики ко всему прочему применяют беспилотные летательные аппараты.

Двумя днями ранее замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что военные подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики находятся в полной боевой готовности, передает НСН.

Это связано с поступившей информацией о наступлении, которое якобы готовили украинские военные на 14 декабря. По словам Басурина, подразделения ДНР полностью доукомплектованы личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами. Защищены системами ПВО критически важные объекты. Кроме того, на всей территории ДНР созданы схроны с оружием и боеприпасами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что украинские силовики планируют масштабное наступление на позиции ДНР на мариупольском направлении, чтобы захватить территории Приазовья и выйти к российской границе.

Украинские политики не прекращают своей агрессивной риторики в адрес России и Донбасса, обвиняя российскую сторону в агрессии. В середине августа заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что украинская армия находится в более хорошем положении, чем два года назад. Он предупредил, что Россия может «захлебнуться собственной кровью» в случае военного столкновения.

По словам замминистра, Киев за эти два года «много чего изменил» в армии. Изменения, согласно заявлению Грымчака, касаются оснащения и оружия украинской армии, а ситуация в ВСУ «несравнима» с 2014 годом, когда российская армия якобы вошла в Донбасс и разбила украинцев — во всяком случае, по версии Киева.

При этом в июле 2017 года замминистра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у властей страны нет юридических доказательств присутствия ВС России в Донбассе.

«Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — рассказал Тука.

В Кремле неоднократно заявляли, что Вооруженных сил России на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР никогда не было.

По мнению президента Украины Петра Порошенко, без размещения миротворческой миссии в Донбассе невозможно будет выполнить минские соглашения. Одновременно с этим бывший украинский лидер Леонид Кучма уверен, что процесс ввода миротворцев может растянуться на несколько лет. Он отмечает, что одно только согласование Совбеза ООН о направлении миротворческой миссии в Донбасс может продолжаться до конца года,

«а потом надо найти деньги, надо найти людей, кто сюда поедет, а потом каждые полгода менять их… это настолько длительная процедура, что я не знаю, выдержим или нет».

Военная операция Киева против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после произошедшего на Украине госпереворота в феврале 2014 года. Согласно последним данным, в ходе конфликта погибли более 10 тыс. человек.