Deutschlandfunk (Германия): что стоит на кону

Deutschlandfunk (Германия) пытается разобраться, что же стоит на кону в российско-украинском конфликте. пытается разобраться, что же стоит на кону в российско-украинском конфликте. Украина не состоит ни в ЕС , ни в НАТО , однако уже критикует альянс за то, что он, по их мнению, просто отдал Черное море России . Санкции не слишком действенны, а тут еще и Германия ставит палки в колеса, поддерживая «Северный поток — 2». Министры в Киеве уже рисуют картины захвата Украины Россией.

Портовые воды Мариуполя напоминают серую пыль. Край причала загажен чайками. Желто-голубые краны, стрелы которых направлены в сторону моря, стоят неподвижно. Если и дальше так пойдет, в обществе возникнет взрывоопасная ситуация, утверждает Александр Олейник . Еще до недавнего инцидента из-за нового Крымского моста на «входе» в Азовское море 140 украинских кораблей, которые до сих пор регулярно приходили в Мариуполь, так и не добрались до порта.

«Перевалка грузов теперь осуществляется в южных украинских портах — Одессе и Черноморске, в порту «Южный». Главным образом это касается железной руды. Мы потеряли миллион тонн руды в порту «Южный». Это негативно сказывается и на мирном сосуществовании людей, — сетует Владимир Омельян, министр инфраструктуры Украины. — Множество людей, занятых в портах, потеряют работу, им это однозначно не понравится и они всех вокруг будут за это винить. Сначала Украину — за то, что она не смогла отстоять их рабочие места и право зарабатывать на жизнь. И в этом они правы на 100%».

Мариуполь и «российское вторжение»

Мариуполь — прифронтовой город, бои за который велись в 2014 году. И даже сегодня на подъездных дорогах к городу расположены контрольно-пропускные пункты и противотанковые заграждения. Мариуполь в военном отношении подготовлен к новому обострению конфликта, заверяют ответственные лица.

Точных цифр добиться невозможно. Эксперты считают, что Россия располагает более чем 60 военно-морскими судами в Азовском море, среди которых также десантные судна, предназначенные для переправки солдат на другую, украинскую сторону моря. По данным Украины, кроме горстки небольших военных кораблей советского производства ей нечего противопоставить российским военно-морским силам.

Конфликт на суше развивается под наблюдением ОБСЕ — Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. У данной организации нет мандата на наблюдение за событиями в Азовском море. Александр Хуг до недавнего времени был заместителем руководителя миссии ОБСЕ. Он уходит от ответа на вопрос о расширении миссии наблюдения на морской район конфликта.

«Оружие готово к бою. Политическая ситуация на Украине и вокруг нее также нестабильна. И поэтому мы считаем важным внимательно отслеживать каждый шаг. И как только появляются признаки эскалации, принимать меры, направленные на ослабление напряжения».

Таких инцидентов, как тот, что произошел 25 ноября, когда Россия заблокировала проход под Крымским мостом, задержала три украинских судна и арестовала 24 моряка, ждали давно. Например, этот случай оправдал ожидания Андрея Клименко , главного редактора украинского портала «Блэк си ньюс» (Black Sea News). Он уже давно осуждает НАТО за то, что Черное море предоставили России. Украина была практически безоружной отдана в руки своего вооруженного соседа, сетует Клименко.

«Я хочу, чтобы ваши слушатели в Германии поняли: если в Черном море не будет кораблей НАТО, это откроет перед Путиным массу возможностей для агрессии против Украины со стороны моря».

Россия и Грузия: чему учит история

Обратимся к прошлому: август 2008 года, Грузия воюет с Россией, а в порту грузинского города Поти на Черноморском побережье на дне покоится грузинский военно-морской флот: восемь кораблей за несколько минут были затоплены в результате бомбардировки российскими истребителями. Российские солдаты шли в направлении города и по суше, попутно учиняя разбой и устанавливая контрольно-пропускные пункты. В 70 километрах к югу в грузинском портовом городе Батуми в это время находился американский эсминец с грузом гуманитарной помощи.

Капитан плавучего крана натягивает клетчатую рубашку на голый торс. Волосы на его груди поседели. Его люди в порту Батуми весь день занимались разгрузкой гуманитарной помощи с американского эсминца.

«Знаете, мы очень маленькая страна. Большие государства делают с нами, что хотят. Не хочу показаться грубым, ведь у меня в России очень много друзей, но со стороны русских было неправильно использовать свою силу таким образом».

Десять лет назад рабочие плавучего крана предположили, что черноморский флот России не станет атаковать военное судно США. Они оказались правы. США тогда даже объявили о том, что направят в Грузию еще два военных корабля с гуманитарной помощью. Кроме того, в то время в Черном море находились немецкий и испанский корабли.

На этом все и закончилось. Грузины, как и украинцы, тогда еще рассчитывали на более активное участие НАТО, главным образом, на составление обязательного плана действий по скорейшему вступлению стран в западный военный союз. Весной 2008 года, до грузинской войны, члены НАТО отказали Украине и Грузии в составлении такого плана, и данного решения придерживались и после войны.

Украинцы расшифровывают NATO как No Action, Talking only

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян готовится к длительному конфликту с Россией.

«Черчилль сказал однажды: Да, мир наступит, когда мы выиграем войну. Нам нужно выиграть войну, тогда будет мир. Не было такого, чтобы Украина вторглась в Россию. Украина не занимала Москву. Россия захватила Крым и восточную часть Украины. Она поступила так с Грузией в 2008 году и заметила, что западные страны отреагировали на это очень сдержанно. Ничего особенного, мы можем занять Грузию, на следующий день — Украину, а может, и Прибалтику. Никто не отреагирует».

НАТО для многих здесь расшифровывается как No Action, Talking Only (никаких действий, одни разговоры). То есть одна болтовня. И действительно, не прошло и года после войны в Грузии, как тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон вместе со своим российским коллегой Сергеем Лавровым символически нажимала кнопку «перезагрузки» российско-американских отношений.

Нерешительность Запада по отношению к России послужила для жителей Прибалтики поводом к военным приготовлениям. Жители пограничных с Россией районов строят бункеры для себя и своих семей. От российского правительства они могут ожидать чего угодно. При этом Эстония, Латвия и Литва являются членами НАТО.

Они опасаются того, чем обеспокоены и остальные наблюдатели: правительство Путина может проверить готовность НАТО к обороне на границах Прибалтики посредством сравнительно малозначительной атаки. В ходе которой Россия, например, сместит границу на пару сотен метров.

Россия угрожает безопасности Запада

Вопрос в том, объявит ли НАТО в этом случае о праве на коллективную самооборону? Если да, то это приведет к эскалации, если нет, то НАТО окажется «бумажным тигром».

По этому поводу с тревогой высказывается бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк

«Мне кажется, что ни НАТО, ни ЕС не поняли, что Россия представляет угрозу их национальной безопасности. Взгляните, агенты российской спецслужбы ГРУ начали совершать атаки на военную и национальную структуру безопасности ЕС и свободного мира. Посмотрите, что произошло в Солсбери. Посмотрите, что случилось с пассажирским самолетом МН17. Речь идет не только об Украине. Речь идет о безопасности ЕС и НАТО».

После эскалации напряженности в Азовском море 25 ноября снова встает вопрос о том, способны ли санкции сдержать агрессию России. Санкции против России рассчитаны на долгосрочную перспективу, утверждает Татьяна Митрова, одна из ведущих российских экспертов энергетических рынков и, прежде всего, российских доходов, связанных с нефтегазовой промышленностью. Митрова проводит исследования в Московской школе управления Сколково.

«Санкции дают о себе знать в первую очередь в связи с капитальными расходами. Ранее российские компании имели возможность легко и быстро брать кредиты за рубежом, банки выстраивались в очередь на выдачу кредитов, причем процентные ставки были низкими — 3-4%. Сейчас они выросли до 13-14%, и убедить банки и фонды в том, что кредитование в данном случае не сопряжено с рисками, — серьезная проблема».

По словам Митровой, на повседневные сделки санкции пока не оказали значительного влияния.

«Из-за этого у российских предприятий и политического руководства страны создается впечатление, что санкции не работают. Но видимость обманчива. Санкции работают. Но не в краткосрочной, а в долговременной перспективе. Они шаг за шагом сужают перспективы нефтегазового сектора».

Санкции как «удушение анаконды»

В первую очередь это касается добычи сланцевой нефти в Арктике с 2025 года.

«Это как удушающая атака анаконды, данный прием применялся и против Советского Союза, когда в 70-х годах были введены санкции. Россия в настоящее время приобретает похожий опыт».

Советский Союз, в конце концов, потерпел крах, потому что не хватало технологических средств, все деньги государство тратило на вооружение. Поэтому неудивительно, что украинские политики, такие как экс-премьер Арсений Яценюк, формулируют четкие требования:

«Необходимо продолжать санкции. Несомненно. Очень важно, чтобы ЕС демонстрировал единство».

Однако именно Германия препятствует единству ЕС строительством газопровода «Северный поток — 2». В настоящее время часть российского газа еще течет по старому трубопроводу через Украину на Запад. Страна, истощенная коррупцией, развалом, войной и олигархами, остро нуждается в транзитных пошлинах. Роль транзитной страны для Украины в некотором роде даже является гарантией безопасности.

Россия в связи с транзитом газа еще зависит от Украины. Не будет транзита — и Украина окончательно станет практически беззащитной. Этого опасаются не только украинцы. В Прибалтике и в Польше политики всех фракций предупреждают об угрозе, которую представляет собой «Северный поток — 2». Размытым обещаниям Путина продолжать поставлять часть газа через Украину они не верят. Слишком часто Путин нарушал свои обещания. Владимир Омельян, министр инфраструктуры: