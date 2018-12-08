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По модели «Белых касок»: ВСУ готовят провокацию в Донбассе 

Газета.Ru 19 минут назад
Украинские силовики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в Донбассе по модели «Белых касок» в Сирии, рассказали в командовании ДНР. Для подготовки провокации на юго-восток Украины прибыли сотрудники британских спецслужб. Накануне глава МИД России Сергей Лавров подверг критике страны Запада за то, что они оставили без ответа действия Украины в Донбассе.
Руководство украинских военных силовых структур готовит провокацию с использованием отравляющих веществ на территории Донбасса, рассказал замглавы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Наша разведка получила новые данные о подготовке военно-политическим руководством Украины химической провокации на территории Донбасса при посредничестве западных кураторов», — сказал военный.
Он также добавил, что для подготовки провокации на юго-восток Украины прибыли сотрудники британских спецслужб, которые оказывают поддержку украинским силовикам. При этом в ходе подготовки возникли разногласия между украинским командованием и представителями британских силовых ведомств.
«Украинская сторона настаивает на инсценировке химической атаки, ссылаясь на опыт «Белых касок» в Сирии, а кураторы из Великобритании требуют реальных жертв среди мирного населения», — цитирует Басурина ФАН.
Данное заявление он сделал во время своего выступления на открытии 25-го заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
«Поразительно, что киевский режим пользуется полной безнаказанностью у его западных покровителей, которые прощают, а то и оправдывают все его выходки», — сказал российский дипломат.
По его словам, это относится и к недавней провокации ВМС Украины в Черном море, и к активным военным приготовлениям Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что украинские силовики применяют в Донбассе беспилотники
«Переняв тактику их использования напрямую у террористов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ (организация запрещена в России) (организация запрещена в России), украинские силовики с помощью беспилотников сбрасывают ручные гранаты и мины на гражданские объекты. Жертвами этих действий становятся гражданское население и мирные люди», — сказала Захарова.
Она отметила, что подобные действия противоречат принятому комплексу мер на запрет БПЛА и уточнила, что за последний месяц силовые структуры народных республик уничтожили 9 БПЛА, которые принадлежали ВС Украины.
«Это само по себе говорит о масштабах их применения Украиной. Из-за подобных действий получил ранения местный житель в поселке Минеральное, а также были повреждены жилые строения в Старомихайловке», — сказала дипломат.
Также представитель российского внешнеполитического ведомства заявила о том, что российская сторона ожидает от украинских властей возможной провокации в Донбассе с применение химических отравляющих веществ.
«Не может не вызывать озабоченности поступающая информация о возможности совершения украинскими силовиками в Донбассе провокаций, различного уровня и масштаба, в том числе и с использованием химических отравляющих веществ», — сказала Захарова.
Она также отметила, что подобные действия могут стать причиной жертв среди мирного населения и подчеркнула, что они противоречат не только минским соглашениям, но и международным договоренностям о запрете и ограничении оружия массового поражения.
Дипломат призвала мониторинговую миссию ОБСЕ интенсифицировать наблюдательную деятельность в Донбассе.
Неделей ранее президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал нынешние власти Украины «партией войны». По его мнению, пока «партия войны» находится у власти на Украине, военные действия будут продолжаться.
«Что меня особенно огорчает, это то, что анализ последних событий, связанных с этим инцидентом или провокацией в Черном море, и то, что мы видим на Донбассе — говорит о том, что действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании этой ситуации вообще, а тем более мирными средствами», — сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что Украина — близкая России страна, и потому ему небезразлично дальнейшее развитие событий.
«Посмотрим, как дальше будут развиваться события на Украине. Нам это небезразлично, потому что это близкая нам страна», — добавил Путин.
В прошлом месяце постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на специальном заседании постоянного совета Организации заявил о подготовке провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб. По его словам, ВСУ подтянули к линии соприкосновения ЗРК «БУК» и «С-300», а также РСЗО «Град» и «Ураган».
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